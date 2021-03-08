Скандал з прослуховуванням президента Сербії: прем'єрка назвала це спробою перевороту

Прослуховування глави Сербії Олександра Вучича є спробою державного перевороту. Незабаром стануть відомі нові деталі скандалу.
Джерело:Novosti
Так ситуацію з прослуховуванням прокоментувала прем'єр-міністерка Сербії Ана Брнабич.
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Можлива спроба держперевороту
Президента Сербії Вучича прослуховували місяцями, можливо, навіть роками. Це є спробою державного перевороту,
– заявила вона.
Брнабич наголосила, що розслідування має розкрити весь механізм прослуховування.
Прем'єрка вважає, до цього причетні
- люди з Міністерства внутрішніх справ Сербії,
- представники правлячої Сербської прогресивної партії,
- представники кримінальних кіл та мафії.
Вона також припустила, що головною метою прослуховування було усунення Вучича.
Що відомо про прослуховування президента Сербії
- Раніше міністр внутрішніх справ Сербії Олександр Вулін заявив, що Вучича і членів його сім'ї незаконно прослуховували 1 572 рази.
- У цьому брали участь люди з керівництва МВС. Наразі справу і матеріали передали до прокуратури.