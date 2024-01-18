Це була грандіозна спецоперація, – редакторка Bihus․Info про прослуховування
Підготовка спостереження та прослушки за журналістами проєкту Bihus.Info була грандіозною спецоперацією. Однак наразі редакція не готова назвати, хто був виконавцем – жодні версії не відкидають.
Про це в ефірі телемарафону розповіла редакторка журналістського проєкту Bihus․Info Аліса Юрченко. Вона додала, що всі деталі прихованого стеження за журналістами наразі з'ясовуються.
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Грандіозна спецоперація
Аліса Юрченко розповіла. що наразі редакція спілкується з дуже багатьма особами, намагаючись реконструювати події. Журналісти мають прізвища, які ймовірно задіяні у справі, однак наразі вони не готові називати їх публічно – все перевіряється.
Коли журналісти зберуть максимально доказів, тоді можна буде говорити про структуру злочину. Однак Юрченко зазначає, що це була неймовірна робота.
Це була грандіозна спецоперація. Ви собі станом на зараз просто не уявляєте їх маштаби. Там прям драмкружок, постановка була ще за день до того, як ми заїхали – і після того, як ми виїхали,
– розповіла вона.
Редакторка зазначила, що вони орендували номери, де проживали журналісти, ще до їх заїзду, а також днем після їх виїзду. Зловмисникам необхідно було у всі номери встановити техніку, а потім з усіх номерів її прибрати.
Що відомо про ситуацію
- Ввечері 16 січня анонімні ресурси поширили відео, на якому буцімто працівники Bihus.Info говорять про наркотичні речовини, а потім їх вживають. Засновник медіа Денис Бігус наголосив, що на записі – не журналісти, а оператори. До того ж їх уже звільнено.
- Водночас журналісти Bihus․Info зазначили, що їх прослуховували протягом довгого часу. Вони написали заяву до поліції – там відкрили кримінальне провадження через стеження. Раніше розслідування анонсували й у СБУ.
- Медійна спільнота засудила втручання в особисте життя співробітників Bihus.Info. В Інституті масової інформації заявили, що на журналістів чинять системний тиск, що нагадує часи Януковича.
- У традиційному вечірньому звернення 17 січня Володимир Зеленський засудив тиск на журналістів. Жодного імені чи назви медіа він не озвучив. Однак, очевидно, у цьому контексті йшлося насамперед про Bihus.Info. Він зазначив, що СБУ розслідує всі обставини.