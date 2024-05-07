Шпигунський скандал у Польщі: в залі для виїзного засідання уряду виявили прослушку

Засідання уряду мало проходити 7 травня на виїзді в польському місті Катовіце. Втім, у приміщенні, де планували засідати польські міністри, виявили пристрої, схожі на засоби для прослуховування.

Про виявлену службою захисту держави та Агентством внутрішньої безпеки знахідку повідомив речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський. За його словами, пристрої, які могли використовуватися для прослуховування у залі в Катовіце, де мало проходити урядове засідання, демонтували польські спецслужби. Також він додав, що відповідні служби здійснюють подальші дії з цього приводу.

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Що хотіли почути через пристрої

Речник командувача Служби захисту держави Богуслав Пьорковський повідомив у коментарі, що пристрої виявили під час рутинної перевірки перед зустріччю, як того вимагають протоколи безпеки. Після того сповістили Агентство внутрішньої безпеки і їхні фахівці включилися у з’ясування обставин. Які саме пристрої виявили Пьорковський не став деталізувати.

Пізніше з'ясувалось, що пристрій використовувався для зв'язку між віддаленими кімнатами і був встановлений колишнім офісним працівником на пенсії. Щодо його можливого походження спецслужби поки мовчать.

Раніше голова уряду Польщі Дональд Туск вирушив до Катовіце з низкою міністрів і планував провести засідання уряду у цьому місці. Це пов'язали з тим, що багато членів уряду беруть участь у Європейському економічному конгресі, що проходить у Катовіце. Серед гостей конгресу також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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