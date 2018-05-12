Простий рецепт смачного салату з базиліка та креветок

Пропонуємо дізнатися, як приготувати смачний італійський салат з базиліка, помідорів чері та креветок.

Базилік прекрасно поєднується з морепродуктами, тому салат виходить легким і дуже ароматним.

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Салат з базиліка та креветок

Інгредієнти:

150 грам креветок;

Половина чайної ложки солі;

300 грам помідорів чері;

пучок зеленого або фіолетового базиліка;

3 столові ложки оливкової олії;

чорний мелений перець за смаком.

Рецепт приготування салату з базиліка та креветок:

1. Посоліть воду і відваріть креветки. Коли охолонуть, покладіть їх в салатник.

2. Розріжте навпіл томатати, поріжте листки базиліка і додайте до креветок.

2. Це все поперчіть і заправте оливковою олією. Салат готовий. Смачного.