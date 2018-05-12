Простий рецепт смачного салату з базиліка та креветок
Пропонуємо дізнатися, як приготувати смачний італійський салат з базиліка, помідорів чері та креветок.
Базилік прекрасно поєднується з морепродуктами, тому салат виходить легким і дуже ароматним.
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Салат з базиліка та креветок
Інгредієнти:
150 грам креветок;
Половина чайної ложки солі;
300 грам помідорів чері;
пучок зеленого або фіолетового базиліка;
3 столові ложки оливкової олії;
чорний мелений перець за смаком.
Рецепт приготування салату з базиліка та креветок:
1. Посоліть воду і відваріть креветки. Коли охолонуть, покладіть їх в салатник.
2. Розріжте навпіл томатати, поріжте листки базиліка і додайте до креветок.
2. Це все поперчіть і заправте оливковою олією. Салат готовий. Смачного.
Джерело: 24 Канал
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