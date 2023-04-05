Просто чайник-диверсант: у Росії назвали недолугу причину пожежі в будівлі міноборони

У Росії триває сезон пожеж. Цього разу палало у Москві – прямісінько у будівлі міноборони. "Винуватця" вже знайшли. Ним виявився чайник.

Пожежі у Росії трапляються майже щодня. Озвучені причини щодня стають все абсурднішими. РосЗМІ повідомили, що полум'я у міноборони Росії спровокував чайник-диверсант, повідомляє 24 Канал.

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Цей геніальний чайник спалахнув й, за версією міноборони країни-терористки, влаштував потужну пожежу. Горіло потужно: на опублікованих кадрах видно чорний стовп диму, який підіймається над будівлею.

Чайник настільки розгулявся, що пожежі присвоїли другий рівень. Повідомляють, що полум'я вже загасили. Інформації про постраждалих наразі немає.

Раніше, коментуючи пожежу, у Росії заявили, що причиною вогню нібито став "аварійний режим електромережі".

Цікаво, що пожежі у цій будівлі – не вперше. Після початку війни Росії з Україною міноборони вже палало. У 2016 році сталася масштабна пожежа. Тоді наголошували, що "спалах" відбувся в технічних приміщеннях сусіднього корпусу.

Сезон пожеж у Росії триває. Якщо вже є чайники-диверсанти, невдовзі можемо очікувати новин про телевізор-вбивцю.