Просто фізично не може не брехати, – Навальний відреагував на заяви Путіна

Володимир Путін заявив, що соратники Олексія Навального нібито поширювали інструкції з виготовлення "коктейлів Молотова", а сам опозиціонер усвідомлено хотів, аби його затримали. У відповідь Навальний звинуватив главу Кремля у патологічній брехні.

У своєму інстаграмі опозиційний політик назвав Путіна людиною, яка завжди бреше, не говорячи жодного слова правди.

Читайте також Якщо помре Навальний, наслідки будуть спустошливі для Росії, – Байден

Навальний про брехню і Путіна

Як називається психічний розлад, коли від довгого сидіння при владі, нескінченної кількості грошей і зловживання аквадискотеками людина постійно бреше,

– запитав Навальний у підписників.

Опозиціонер вважає, що Путін обманює навіть тоді, коли розуміє що його викриють, навіть заперечуючи самому собі. "Він просто фізично не може не брехати" – підсумував політик.

Та додав, що у російського президента, на його думку, без чергової дози брехні починається ломка.

Заява глави Кремля про Навального