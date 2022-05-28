Просто непридатні для життя, – у МВС розповіли про зруйновані та заміновані території

Окупанти продовжують руйнувати українські міста. А регіони, які вони раніше окуповували, потрібно ще роками розміновувати. Деякі території будуть просто непридатні для життя.

Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

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Він наголосив, що треба хоча б 6 тисяч людей, щоб розміновувати території після окупантів.

Андрусів каже, ще невідомо до кінця, яка ситуація з цим на Донбасі. За його словами, у Новотошківцях просто жах, там не залишилося нічого живого.

Адже там йдуть довготривалі та тяжкі бої, саме за цей населений пункт. Там вже просто нічого не залишилося. Мені страшно уявити, скільки снарядів туди випустили росіяни,

– наголосив радник глави МВС.

Андрусів зауважив, що деякі території взагалі будуть просто непридатні для життя.

"Коли ми кажемо. що повернемося, то насправді ж в деяких регіонах жити буде просто неможливо. І щоб там повністю провести розмінування, це треба не мало часу та допомоги", – наголосив він.

Радник глави МВС додав, що є ще багато розтяжок та снарядів, які не розірвалися. Наприклад, на Харківщині окупанти закидали міни сповільненої дії, які підірвалися через добу. Вони мають таймер і через якийсь час вибухають.

"На сьогодні вже відомо про щонайменше 22 таких нещасні випадки, які сталися з цивільними людьми. Ці люди підірвалися на мінах", – розповів він.

Дивіться повне інтерв'ю з Віктором Андрусівим:



Яка ситуація на фронті: новини 28 травня

Ворог продовжує активний наступ на Донецькому напрямку. По позиціях українських військових постійно відкривають вогонь.

Продовжують штурмувати і Луганщину. Наступали російські військові на Сєвєродонецьк, Осколонівку та Тошківку. Однак їм не вдалось реалізувати свої плани.

На Харківському напрямку загарбники не намагались наступати. Однак вони продовжують обстрілювати цивільні райони і дистанційно мінують територію.

Збройні Сили України, як відзначили у Генштабі, наступали на Півдні. Відтак окупанти перейшли в оборону на невигідних рубежах і зазнали чималих втрат.

За словами командувача Сил оборони, українські захисники укріплюють оборонні рубежі на двох напрямках – Харківському та Запорізькому.

Водночас у Луганській та Донецькій областях окупанти продовжують нарощувати сили. Вони намагаються виконати своє завдання та спробувати оточити наші війська.

У Генеральному штабі ЗСУ також повідомили, що у Білорусі дивізіон "Іскандер-М" перемістили ближче до кордону з Україною. Загроза ракетних ударів залишається і надалі.

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