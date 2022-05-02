Просто повернути своє, нічого чужого нам не треба, – Зеленський про перемогу

Володимир Зеленський наголосив, що для України найважливіше повернути свої території та людей, які вимушено переїхали в інші країни.

Про це йдеться у новому інтерв'ю Зеленського для австралійського телеканалу Nine Network. Президент розповів, про який перебіг подій він мріє найбільше.

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Зеленський розповів, що для нього перемога

За словами Зеленського, його головна ціль в цій війні – повернути території, які окупували російські війська.

Просто повернути своє, просто спокій на землі, щоб люди повернулися додому. Нічого зайвого нам не потрібно,

– зазначив він.

Президент додав, що перемога – це насамперед про комфорт.

Перемога виглядає комфортно, коли ти вдома зі своєю сім'єю. І саме коли в тебе це забирають, ти розумієш, що справді має цінність,

– розповів в інтерв'ю Зеленський.

Інтерв'ю Володимира Зеленського австралійським журналістам: дивіться відео

Українці навчилися цінувати найважливіше

Президент наголосив, що більшість українців, які зараз переселилися в Європу або поїхали далі, хочуть повернутися у Маріуполь, Волноваху, Харків, Запоріжжя та на інші захоплені російськими військами території.

"Якщо запитати їх про те, де вони хочуть залишитися, я впевнений, що більшість із них скажуть "я хочу додому", – підсумував він, додавши, що війна змінила цінності українців.

Повертаючись до попереднього питання журналіста, Зеленський відзначив, що важко оцінити цю війну на відстані, оскільки українці зрозуміли важливість життя, дому та сім'ї, лише проживши всі жахіття повномасштабного вторгнення Росії.

Інтерв'ю Зеленського для Nine Network: основні тези

У програмі 60 Minutes Зеленський розповів, що не очікував такого визнання у світі та наголосив, що усвідомлює ціну цієї популярності.

Крім статусу "найшанованішого лідера", президент отримав й низку ворогів. Так, за час повномасштабного вторгнення вдалося зірвати щонайменше 10 замахів на главу держави. Зеленський пожартував, що це – не так багато, особливо, якщо порівнювати із ненавистю усього світу до очільника Росії Владіміра Путіна.

Президент зізнався, що й сам бажав помститися Росії. Після викриття звірств на Київщині він відчував біль та ненависть. Згодом ці емоції спали й замінилися нерозумінням дій росіян.

Щоб розуміти реальну ситуацію на території України, Зеленський щодня отримує фото та відео з місць злочину.

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