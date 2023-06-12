Просування на флангах на кілька кілометрів: Маляр розповіла про ситуацію в районі Бахмута

Наші воїни продовжують не лише давати відсіч загарбникам, але й відвойовувати захоплені ворогом території. зокрема за минулий тиждень є просування на Бахмутському напрямку.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За минулий тиждень наші воїни звільнили 16 кілометрів квадратних території біля Бахмута.

Зверніть увагу 7 населених пунктів та 90 квадратних кілометрів, – Маляр перерахувала успіхи ЗСУ

Яка ситуація в районі Бахмута

Ганна Маляр розповіла, що у наших воїнів за минулий тиждень були серйозні просування на флангах Бахмута. Зокрема на лівому фланзі наші воїни просунулися на 1,5 кілометра.

На правому фланзі у результаті наступальних дій українські захисники та захисниці просунулися на 3,5 кілометра.

Успіхи ЗСУ на південних напрямках

Напередодні Ганна Маляр розповіла про успіхи ЗСУ за минулий тиждень на Таврійському та Донецькому напрямках фронту. Нашим воїнам вдалося:

просунутися на окремих напрямках на 6,5 кілометра;

взяти під контроль територію, площею 90 кілометрів квадратних;

звільнити 7 населених пунктів – Лобкове, Левадне та Новодарівку Запорізької області та Нескучне, Благодатне, Сторожеве та Макарівку Донецької області.

Важливо! Наші захисники та захисниці роблять все для того, аби вибити ворога з нашої землі. Однак кожен і кожна із нас повинні докладати максимум зусиль для того, аби підтримати наших воїнів та максимально допомагати їм. Зараз наш Благодійний Фонд 24 проводить збір на дрони "з сюрпризом" для Сил Спеціальних Операцій. Ціль – 625 тисяч гривень, потрібно зібрати ще трохи більше ніж 10% суми. Кожна гривня пришвидшить цей збір, тому ви можете підтримати наших воїнів донатом на: