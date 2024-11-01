Ще тиждень – два: що може зупинити просування росіян на Донеччині
На Донецькому фронті ситуація залишається надзвичайно складною. Ворогові вдається просуватися на кількох напрямках.
Що та коли може зупинити росіян для 24 Каналу пояснив полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Петро Черник.
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Що змінить ситуацію
За останній час окупанти просунулися на Курахівському напрямку та на північ від захопленого Вугледара, бої точаться за місто Селидове.
За словами Черника, попри певні просування, проривними їх назвати неможливо. В такому випадку вклинення ворога мали б доходити до третьої лінії оборони і сягати 12 – 20 кілометрів.
Ворог має завдання вийти на кордони Донецької області, однак зупинить просування, імовірно, початок сезону дощів. Він прогнозується уже за кілька тижнів.
Тиждень – два дощів, і все змінюється. Ідемо в контрбатарейні дуелі, тут ми їх на порядок випереджуємо,
– резюмував полковник ЗСУ в запасі.
Бої на Донеччині: головне
- За даними Deep State за останню добу ворог просунувся біля шести населених пунктів: Новодмитрівки, Новоукраїнки, Богоявленки, Максимільянівки, Побєди, Костянтинівки та Новодмитрівки.
- Також аналітики повідомили про захоплення російськими військами міста Селидового, селища Вишневого та село Зоряного. Українська сторона цієї інформації не підтверджувала.
- Крім того, ворог заявив про захоплення Часового Яру та Торецька, на що відреагували в ОТУ "Луганськ". Заяву ворога спростували, на цих відтинках працюють малі штурмові групи ворога, які не мають переваги.