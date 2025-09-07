Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що варто розглядати усі події, об'єднуючи їх. Пекін буде продовжувати допомагати Росії, що заохочує її до війни ще більше.

Дивіться також Росія вбила сімох коней в кінному клубі під Києвом: шокуючі кадри

Як обстріли України пов’язані з боями на фронті?

За словами керівника Центру вивчення окупації, на півночі Донецької області росіяни готуються до наступу. Вони стягують туди сили та резерви. Ще на початку серпня Головнокомандувач ЗСУ говорив про підготовку угрупування у 110 тисяч осіб. Туди увійшли і механізовані бригади, і морські піхотинці.

Путін анонсував "фінальну битву" за Донбас. Водночас почались масовані обстріли України. Фактично раз на 2 дні є обстріли великих міст,

– сказав він.

Де саме ворог готується до наступу: дивіться на карті

Важливо зазначити, що нещодавно російський диктатор зустрівся з Сі Цзіньпінем. Андрющенко підкреслив, що Путін отримав від Пекіну дозвіл на продовження бойових дій та обіцянку продовжити постачати елементи для дронів.

"Ми на порозі масованого та агресивного наступу, який підсилять масовані атаки. Натяком до чого варто готуватись вже є удар по Кабміну", – зауважив керівник Центру вивчення окупації.

Він додав, що окупанти також можуть готувати наступи на Запоріжжі та Херсонщині.

Росіяни готуються до осінньої кампанії: що відомо?