Чи просуваються росіяни до населених пунктів на Сумщині: заява угруповання військ "Курськ"
- Російські окупанти не просуваються вглиб Сумської області, але диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються проникнути.
- ЗСУ працюють над тим, щоб не допустити просування росіян та перерізання логістичних шляхів, використовуючи всю наявну силу та озброєння.
Російські окупанети наразі не просуваються вглиб Сумської області. ДРГ, які іноді перетинають державний кордон, Сили оборони України оперативно знищують.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву угрупування військ "Курськ" в коментарі Суспільному.
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Ситуація в тилу Сумської області залишається без змін
Військові зазначають, що російські підрозділи не перетинали державний кордон в Сумській області. Загрози для українських міст і сіл в регіоні немає. Спроби проникнути в тил оборони роблять лише диверсійно-розвідувальні групи.
Так, диверсійно-розвідувальні групи противника регулярно намагаються заходити на територію Сумської області, але кожного разу Сили оборони оперативно їх виявляють і знищують,
– розповіли в Центрі комунікацій угруповання військ "Курськ".
Зокрема, зараз ворог зосереджує зусилля біля села Новеньке. Звідти окупанти могли б контролювати дорогу, що веде до Суджі в Курській області. Росіяни діють невеликими штурмовими групами, їхні наступи не є масовими.
Але окупанти не полишають спроб активно обстрілювати логістику українських військ на дорозі з Юнаківки до Суджі.
У ЗСУ є завдання не допустити просування росіян вглиб України та не дозволити їм перерізати логістичні шляхи. Українські захисники використовують власну силу та все наявне озброєння, щоб ворог не зміг прорвати кордон.