Чи просуваються росіяни до населених пунктів на Сумщині: заява угруповання військ "Курськ"

Російські окупанети наразі не просуваються вглиб Сумської області. ДРГ, які іноді перетинають державний кордон, Сили оборони України оперативно знищують.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву угрупування військ "Курськ" в коментарі Суспільному.

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Ситуація в тилу Сумської області залишається без змін

Військові зазначають, що російські підрозділи не перетинали державний кордон в Сумській області. Загрози для українських міст і сіл в регіоні немає. Спроби проникнути в тил оборони роблять лише диверсійно-розвідувальні групи.

Так, диверсійно-розвідувальні групи противника регулярно намагаються заходити на територію Сумської області, але кожного разу Сили оборони оперативно їх виявляють і знищують,

– розповіли в Центрі комунікацій угруповання військ "Курськ".

Зокрема, зараз ворог зосереджує зусилля біля села Новеньке. Звідти окупанти могли б контролювати дорогу, що веде до Суджі в Курській області. Росіяни діють невеликими штурмовими групами, їхні наступи не є масовими.

Але окупанти не полишають спроб активно обстрілювати логістику українських військ на дорозі з Юнаківки до Суджі.

У ЗСУ є завдання не допустити просування росіян вглиб України та не дозволити їм перерізати логістичні шляхи. Українські захисники використовують власну силу та все наявне озброєння, щоб ворог не зміг прорвати кордон.