Якими були просування росіян у Донецькій області за останній тиждень: аналіз розвідки Британії

Російська армія за останній тиждень у Донецькій області зосередила свої просування на 3 напрямках. Мовиться про Покровський та Курахівський напрямки, а також населений пункт Велика Новосілка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розвідувальний огляд від Міністерства оборони Великої Британії від 7 грудня у соцмережі Х.

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Що кажуть у розвідці Британії про наступ Росії на Донеччині

У британській розвідці зазначили, що всі три напрямки, де наступала Росія за останній тиждень, розташовані на південному сході України, і тісно пов'язані між собою.

На Покровському напрямку Росія поступово просувається до міста Покровськ, взявши під контроль місто Селидове і розширивши свій фронт. Російські війська залишаються приблизно за 6 – 7 кілометрів від самого Покровська,

– мовиться у звіті.

Там також зазначено, що російські війська, ймовірно, ведуть бої в центрі Курахового.

"Курахове є важливою ділянкою лінії фронту, і його захоплення дозволило б російським військам закріпитися в цьому районі та створити умови для подальшого просування на захід", – наголосили у розвідці Британії.

Окрім того, там розповіли, що Збройні Сили України провели обмежений контрнаступ на північ від Великої Новосілки, відбивши у російських військ село Новий Комар.

Однак попри це, російські сили продовжують намагатися відрізати шляхи постачання для українських військових на північних підступах до Великої Новосілки та оточити селище. Російські війська також просуваються до Великої Новосілки з півдня, нещодавно захопивши село Благодатне.

До слова, у Генштабі ЗСУ 7 грудня розповідали, що на Покровському напрямку наші захисники відбили 48 ворожих штурмів, на Курахівському – 35, а на Времівському – 21 атаку окупантів.