Отримали 10% від пакета Конгресу США, – Зеленський сказав, від чого залежить ситуація на фронті

Володимир Зеленський наголосив, що ситуація на фронті в Україні передусім залежить також і від підтримки, яку надають партнери. На заваді цьому стають бюрократичні процеси та виконання обіцянок з боку союзників.

Про це президент України розповів в інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи, передає 24 Канал.

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Від чого залежить ситуація на фронті в Україні

Володимир Зеленський наголосив, що Україна та партнери уклали багато угод стосовно військової допомоги. Тому він зазначив, що кожна сторона для поліпшення ситуації на фронті просто має виконувати свою роботу.

Тому що якщо ти дав слово, ти повинен його дотримувати. Не більше, але й не менше. Це правило війни. Ти маєш розраховувати на дуже конкретні речі в дуже конкретний час. Інакше ти не зможеш керувати цією ситуацією. Ти не зможеш контролювати лінію оборони. Не зможеш убезпечити людей, не зможеш підготуватися до зими. Навіть під час війни можна підготуватися, якщо кожен буде виконувати свою роботу,

– сказав президент.

Український лідер зауважив, що захист України на сьогодні – це спільна робота як нашої держави, так і партнерів. Зеленський також дорікнув партнерами, що ті подекуди не виконують свою обіцянку.

"Наприклад, коли країна НАТО сказали, що на сьогодні ми не готові бачити Україну в НАТО через війну і не готові зробити більш рішучі кроки в цьому напрямі. Але ми готові надати вам, наприклад, шість – сім систем, які захистять ваше небо. Не можна порівнювати ці речі. На сьогодні ми не отримали цієї кількості. Якщо досі ми цього не отримали й не можемо розраховувати на цю велику підтримку ППО в опалювальний сезон, який вже почався в Україні… то що можна зробити?" – зазначив Зеленський.

У чому ще дорікнув Зеленський партнерам щодо допомоги

Зеленський підкреслив, щоб Росія не захоплювала чи робила якість кроки вперед на Сході нашої держави, кожен із союзників має виконувати свою роботу.

Ви розраховуєте на резерви, ви розраховуєте на спеціальні бригади, ви розраховуєте на певну техніку. І якщо ви отримали 10% від усього пакета, який навіть уже проголосований (Конгресом США – 24 Канал)... це не смішно,

– сказав український лідер.

Зеленський також наголосив, що якщо все відбувається так, як запланували з партнерами, це "не просто божевільний план, це загальне розуміння".

В контексті того, що Україні треба робити далі з просуваннями Росії, Зеленський зауважив, що треба просто жити, виживати, боротися, звичайно, думаючи насамперед про людей, в потім про землі.

"І тому в них є кроки вперед, тому що коли я отримую інформацію, що на одному напрямку кількість військ становить один до восьми, звичайно, постає вибір, залишитися, тобто загинути, або зробити кілька кроків на вищі точки й контролювати це і рятувати життя", – розповів Зеленський.