Сирський назвав нову кількість звільнених населених пунктів на Курщині

Володимир Зеленський після Ставки Головнокомандувача заявив, що головком доповів про операцію в Курській області. Зокрема, Олександр Сирський назвав кількість визволених пунктів.

Він пояснив, що Збройні Сили України просунулись на Курщині та поповнили наш обмінний фонд. Також Україна створила військову комендатуру в Курській області.

Дивіться також Лондон дозволив Києву використовувати свою зброю на Курщині, але висунув умову

Скільки населених пунктів на Курщині визволили ЗСУ

Український президент пояснив, що генерал Олександр Сирський доповів про завершення визволення міста Суджі від російських військових. Саме там створили українську військову комендатуру.

Звільнені також і ще декілька населених пунктів. Загалом уже більш ніж 80. Я дякую кожному нашому воїну, який усе це забезпечує. Молодці!

– сказав Зеленський.

Головнокомандувач Олександр Сирський заявив на Ставці, що від початку операції в Курської операції ЗСУ просунулися на 35 кілометрів.

Взяли під контроль площу в 1 150 квадратних кілометрів – це 82 населені пункти,

– заявив Сирський.

На Ставці представили стратегію повернення наших з полону

Володимир Зеленський 13 серпня повідомляв, що ЗСУ визволили в Курській області 74 населені пункти. Там проводять перевірки та стабілізаційні заходи, розробляють гуманітарні рішення для цих територій.

Володимир Зеленський розповів, що на Ставці представили стратегію щодо повернення наших людей із російського полону. За словами президента, там багато делікатних деталей. Зокрема, щодо формування списків та роботи з партнерами.

Президент пояснив, що він доручив:

розвідці, Міністерству внутрішніх справ, СБУ та ЗСУ представити суспільству деталі, які необхідно знати людям щодо того, як повертаємо полонених;

залучити до цієї роботи громадські організації, рідних українських військових та цивільних, які зараз в полоні.

Володимир Зеленський анонсував брифінг, на якому про все розкажуть.