ЗСУ просуваються вперед, а Росія змінює мету на Запоріжжі: огляд фронту від ISW

Попри оголошене перемир'я, росіяни продовжували обмежені наступальні дії на більшості напрямків. Ворог використовував режим припинення вогню для накопичення сил і покращення логістики.

Українські військові своєю чергою проводили контратаки. За даними Інституту вивчення війни, Сили оборони змогли просунутися на 3 напрямках.

Де Сили оборони України мали успіх?

Українські сили нещодавно просунулися на Борівському напрямку.

Геолоковані кадри, опубліковані 9 травня, показують обстріл росіянами української траншеї у лісистій місцевості на південний захід від Сергіївки. Це може свідчити про відсутність ворожих позицій поблизу українських у цьому районі.

Сили оборони мали успіх і на Слов'янському напрямку.

Геолоковані кадри за 9 травня свідчать, що ЗСУ просунулися у центрі Никифорівки, що на південний схід від Слов'янська. Знімки, заяви українського військового оглядача Костянтина Машовця та російського військового блогера свідчать, що українські сили, ймовірно, ведуть бої за Никифорівку та, ймовірно, вже зачистили Липівку (на північний захід від Никифорівки та південний схід від Слов'янська) від російських диверсійних груп.

ЗСУ нещодавно просунулися на південь від Костянтинівки. Геолоковані кадри, опубліковані 9 травня, показують, що українські військові просунулися в центральній частині Іллінівки, що на південь від Костянтинівки.

Інші геолоковані матеріали, опубліковані 28 квітня, свідчать, що російські війська обстрілювали українські позиції у східній частині Костянтинівки. Це свідчить про ймовірну відсутність російських позицій у цьому районі, попри заяви окупантів.

Де просунулися Сили оборони / Карти ISW

Ворог не може посилити наступ у районі Покровська і зупинився біля Гуляйполя

10 травня російські війська продовжували наступальні дії у Добропільському тактичному районі та на Покровському напрямку, однак просування не мали.

Російський військовий блогер заявив, що українські сили активно б'ють по російській логістиці на захід від Гришиного, через що темпи наступу окупантів на Покровському напрямку залишаються низькими.

На Олександрівському напрямку окупанти вели наступальні дії та нещодавно провели спробу проникнення. Геолоковані кадри від 8 травня показують, як українські сили уразили двох російських військових у північній частині Злагоди після ймовірної диверсійної операції.

Костянтин Машовець повідомив, що російські війська намагаються повернути позиції у районі Рибного та Злагоди, які раніше втратили через українські контратаки. За його словами, росіянам вдалося досягти лише незначних тактичних проривів. Найбільшим із них було проникнення штурмових груп на північ від Новогригорівки у напрямку Вербового.

10 травня російські війська продовжували штурми на Гуляйпільському напрямку, але без просування. Костянтин Машовець зазначив, що наступ російського угруповання на захід і південний захід від Гуляйполя фактично зупинився. За його словами, через активні удари українських дронів росіяни змушені діяти малими групами, що не дозволяє їм накопичувати сили для масштабного наступу. Машовець вважає, що російська 5-та загальновійськова армія наразі не здатна навіть досягти найближчої цілі – вийти на лінію Верхня Терса – Гуляйпільське, попри перекидання резервів.

Україна продовжує контратакувати у західній частині Запоріжжя

Сили оборни відтісняють російські диверсійні групи у західній частині Запорізької області.

Машовець 10 травня заявив, що українські війська зменшили зону російського проникнення на південь від Новоданилівки (південніше Оріхова) та відтіснили російські сили у центральній частині Степногірська (північний захід від Оріхова).

Він також повідомив, що більшість російських штурмових груп на південний схід від Степногірська були знищені. Російський військовий блогер, у свою чергу, заявив, що українські сили продовжують контратаки в районі Степногірська, а російські війська не можуть стабілізувати ситуацію.

За оцінками Машовця, російські сили фактично обмежені південними околицями Степногірська. Він також зазначив, що українські війська утримують позиції на річці Янчекрак (північний захід від Степового) та на північ від Лобкового (південний захід від Оріхова), що свідчить: російські сили радше проникали в обхід цих позицій, а не захоплювали їх.

Російський блогер також стверджував, що українські сили нібито взяли під контроль чотири населені пункти на північний захід від Оріхова, включно з Лук'янівським, і діють у більшій частині Приморського.

Росія змінює головну мету на Запорізькому напрямку

Російські війська також нещодавно здійснили нові проникнення у західну частину Запорізької області. За словами Машовця, невеликі групи російських військових змогли просунутися на північ від Щербаків і в район Малих Щербаків, а також поблизу Новоандріївки. Йдеться саме про проникнення малими групами, а не про повне захоплення території.

Військовий огляд також вважає, що російське командування змінило головну мету на Запорізькому напрямку. Якщо раніше окупанти намагалися просуватися у бік Запоріжжя, то тепер основний акцент можуть зробити на захопленні Оріхова.

На думку експерта, росіяни зрозуміли, що масштабний наступ на Запоріжжя без захоплення Оріхова як ключового українського вузла оборони буде безрезультатним.

Російське військове командування, ймовірно, перекинуло підрозділи повітряно-десантних військ для підтримки штурмів на Запорізькому напрямку.

Машовець 10 травня заявив, що перекидання елементів 106-ї дивізії ВДВ Росії із Сумського напрямку на Херсонський може бути спробою звільнити 104-ту дивізію ВДВ від операцій на Херсонщині. На його думку, російське командування може надалі перекинути підрозділи 104-ї дивізії ВДВ саме на Запорізький напрямок.

Ситуація на Запоріжжі / Карти ISW

Які у ворога плани на літній наступ?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ситуація на фронті залишається складною: російські війська активізували наступальні дії майже по всій лінії зіткнення та проводять перегрупування сил.

Найбільший тиск зараз фіксується на Покровському напрямку, де зосереджено близько 106 тисяч російських військових. Також висока активність ворога спостерігається на Очеретинському, Олександрівському, Куп'янському та Костянтинівському напрямках, а також уздовж кордону з Росією.

Речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольга Косенко повідомила, що російське командування поставило своїм військам завдання вийти на околиці Краматорська до 30 травня.

За її словами, такі плани є нереалістичними, а фактичні темпи просування російських військ значно повільніші. Українські військові вважають, що на місцях окупанти можуть звітувати про незначні успіхи, але реального прориву не досягають. Також у ЗСУ очікують посилення російського тиску в районах Майського та Віролюбівки.

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко заявив, що Росія намагається тиснути одразу на кількох напрямках.

За його словами, перша хвиля російського наступу захлинулася – Сили оборони зірвали спроби прориву на ключових ділянках, зокрема під Покровськом, на Запоріжжі та Куп'янському напрямку.

Тепер, як пояснив Мусієнко, Росія змінює тактику: замість швидких проривів вона переходить до затяжного тиску, поєднуючи масовані удари дронами й КАБами з піхотними штурмами.

Основна мета ворога, за оцінкою військового, – виснажити українську оборону, посилити атаки на Донеччині, а також продовжувати спроби просування вглиб Запорізької, Дніпропетровської, Харківської та Сумської областей.