Армія просувається, за добу знищено майже 3 ворожі роти: яка ситуація на Таврійському напрямку

Збройні Сили пішли в контрнаступ, зокрема, на Півдні, ефективно ліквідовують ворога та його техніку. Власне, стало відомо, що за добу наші бійці відправили на лави "200-тих" і "300-тих" майже три ворожі роти.

У середу, 21 червня, командувач оперативного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про успіхи ЗСУ на цій ділянці фронту. За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії протягом дня виконали 1 119 вогневих завдань, зменшили особовий склад ворога, його арсенали.

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Просування ЗСУ продовжується

Як зазначив військовий, загалом на Таврійському напрямку наша армія системно вибиває ворога з позицій та крок за кроком наближає Україну до перемоги.

Успіхи Сил оборони вже помітні. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти. Знищено та пошкоджено 68 одиниць військової техніки противника,

– констатував Тарнавський.

Власне, наша армія знищила таку техніку "другої армії світу":

6 танків;

13 одиниць БМП;

2 ББМ;

МТ-ЛБ;

3 БпЛА "Supercam";

БпЛА "Орлан-10";

5 гаубиць 2С19 "Мста-С";

4 гаубиці 2А65 "Мста-Б";

2 зенітних ракетних комплекси "Стріла";

5 самохідних артилерійських установок 2С5 "Гіацинт";

2 самохідних артилерійських установки 2С3 "Акація";

самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон";

БМ-21 "Град";

РЛС "Зоопарк".

Успіхи українських воїнів на Таврійському напрямку: дивіться відео Тарнавського

У Росії – шалені втрати

Як інформували в Генштабі вранці 21 червня, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 222 тисячі військових. Лише за минулу добу – 540 бійців.

Водночас у Міноборони нашої держави зауважили, що кількість ліквідованих російських танків за час великої війни становить 4 тисяч одиниці – це понад 100 танкових батальйонів.

А от командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський похвалився успіхами ЗСУ на Сході. За його словами, наші воїни відправили до Кобзона цілу групу снайперів "Привид".

Нашим захисникам вдалось також знищити 3 місця, де загарбники зберігали боєприпаси.