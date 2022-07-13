Поки особливих просувань у росіян немає, – Попович припустив, що далі відбуватиметься на Сході

У росіян останніми тижнями палають склади з боєприпасами. Це новий етап у війні з окупантами.

Про це для 24 каналу сказав військовий експерт Денис Попович. Він зазначив, що наразі саме Україна задає правила гри.

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"Оскільки проти HIMARS в окупантів немає ніяких засобів. Хіба теоретично можна сподіватися, що російська ППО зможе збити такі ракети, які запускають HIMARS. У ворогів немає залізного купола, вони безсилі", – сказав Попович.

Не візьмуть Краматорськ та Слов'янськ

За словами військового експерта, про новий етап і перелом війни ми можемо говорити тільки тоді, коли наступ української армії буде успішним. Тобто коли точне знищення складів та боєприпасів призведе до успішного наступу військових. Саме тоді це буде перевага.

Всі свої найпотужнішої сили окупант зосередив на Сході, щоб втілювати так звану спецоперацію і вийти на межі Донецької та Луганської областей. росіяни мають високі втрати у техніці та живій силі. За останні кілька днів є менше обстрілів з боку ворогів. Окупанти намагатимуться перегрупування і просуватися далі.

Вони спробують наступати. Інша річ, що поки особливого просування у них немає, якщо не брати до уваги певні села. Проте це не стосується Слов'янська та Краматорська. Через це будуть обстріли. Це, звісно, трагедія. Проте найближчими тижнями з такими темпами вони навряд чи візьмуть міста,

– сказав Попович.

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Бояться наступу на Херсонщині

Щодо Південного напрямку, то є інформація, що після ударів по складах боєприпасів росіян у Новій Каховці, вони перекидають свої сили з окупованих територій Запорізької області на Херсонщину.

"Думаю, що мається на увазі повідомлення про велику колону техніки. Це якраз підкріплення російським силам у Херсонській області через побоювання, що українці можуть перейти в наступ. Оскільки знищення великих складів – це операція з метою наступу. Я вважаю, що росіяни серйозно бояться", – зазначив Попович.

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