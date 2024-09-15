Британська розвідка проаналізувала наступ російських військ за останній тиждень

Російські війська не залишають спроб наступати на різних напрямках фронту. У розвідці Великої Британії проаналізували, як їм це вдавалось за останній тиждень.

Росіяни намагаються проводити контактувальні дії у Курській області, де триває операція українських Сил оборони. Водночас протягом останнього тижня окупанти не просунулися на Покровському напрямку.

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Просувались біля Вугледара

Розвідники зазначили, що темпи наступальних операцій Росії високі на багатьох ділянках лінії фронту.

Там також розповіли про ситуацію із контрнаступом російських військ у Курській області.

На чолі з підрозділами ВДВ і морської піхоти російські війська атакували українські позиції на заході виступу та, ймовірно, відбили кілька сіл,

– мовиться у зведенні.

Також ворожі війська на сході України поступово просувалися в район Вугледара та на південний схід від Покровська. Водночас істотних просувань до Покровська за останній тиждень не спостерігається.