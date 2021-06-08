Протасевич та бойові дії на Донбасі: чому Лукашенко вирішив підло брехати

Чому самопроголошений президент Білорусі запросив "бойовиків" допитати Романа Протасевича та чи має це хоч якийсь зв'язок із реальними подіями – у нашому матеріалі.

Якщо засновника білоруського опозиційного ресурсу NEXTA Романа Протасевича дійсно екстрадують на окуповані території Донбасу, то бойовики можуть його розстріляти.

Важливо Ласкаво просимо, – Лукашенко відповів бойовикам щодо видачі Протасевича

Не тому, що дійсно є за що, а тому що можуть. Для цього потрібні ці звинувачення зі сторони контрольованої РФ терористичної організації "ЛНР" та які наслідки вони можуть мати – читайте далі.

Чому всі говорять про передачу Протасевича луганським бойовикам?

Тому що одразу після затримання білоруського опозиційного журналіста у Мінську, бойовики так званої "ЛНР" заявили про порушення "справи" проти нього. Нібито за участь білоруса у боях на Донбасі у складі полку "Азов". Так вони відреагували на натяк білоруської влади пор нібито участь Протасевича у війні на Донбасі.

1 червня бойовики "ЛНР" звернулися до Білорусі з проханням передати їм Протасевича для проведення "слідчих дій".

Після того, як самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий надати бойовикам доступ до затриманого Протасевича, історія перестала виглядати як чергова абстрактна заява бойовиків.

Я сказав, якщо в них будуть питання – ласкаво просимо до нас, будь ласка, поставте їм питання. Тому що людей вбивали вони там – на Донбасі,

– сказав Лукашенко.

Він також додав, що Протасевичу загрожує смертна кара "на південному сході України".

І менш ніж за тиждень історія отримала колосальний розвиток.

Вже за кілька днів на білоруському державному телеканалі ОНТ вийшло велике інтерв'ю із Протасевичем. Багато що у ньому, як заявили рідні Протасевича та низка політиків і політичних експертів, вказує на те, що "інтерв'ю" записано примусово. Серед іншого він Протасевич заявляє, що "кримінальна справа" бойовиків є цілком логічною, але він сподівається на те, що Лукашенко його не видасть.

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Після цього представники бойовиків Луганщини почали активно розповідати, в яких саме злочинах вони підозрюють Протасевича.

Спочатку говорили, що журналіст організовував трансфер з Мінська на Донбас тих, хто хоче воювати із Росією. Потім – що Протасевич "відстрілював медиків і рятувальників, бувши снайпером в батальйоні "Азов".

Зрештою, під 5 червня стало відомо, що співробітники "прокуратури" контрольованої РФ терористичної організації "ЛНР" вирушили до Білорусі для проведення допиту білоруського опозиціонера.

Яке насправді відношення Протасевич має до "ЛНР"?

Взагалі жодного.

Навіть якщо припустити, що журналіст дійсно входив до складу "Азову", луганських проросійських бойовиків це не мало б хвилювати. "Азов" працював на донецькому напрямку і було б більш логічно, якби претензії до Протасевича пред’являли бойовики так званої "ДНР".

Але найголовніше: Протасевич не брав участі у бойових діях. Засновник батальйону "Азов" Андрій Білецький розповів, що журналіст приєднався до українських добровольців як військовий кореспондент.

Начальник штабу "Азову" у 2014-2017 роках Владислав Соболевський також наголосив 24 каналу, що Протасевич був на позиціях підрозділу виключно у ролі журналіста.

Протасевич перебував разом із нами в Широкине як журналіст. Він – не комбатант. Він отримав легке поранення, поки перебував у Широкине. Навіть встиг одній людині – не з "Азову", зі Збройних сил – надати першу домедичну допомогу після поранення. Він приїхав як незалежний журналіст,

– наголосив він.

Соболевський уточнив, що у складі "Азову" були білоруси, які брали участь у бойових діях. "Вони не можуть зараз повернутись на батьківщину. Вимушені були виїхати, щоб не потрапити під каток КДБ. Частина з них досі воює та захищає територіальну цілісність України", – сказав він. І ще раз підкреслив, що Протасевича серед цих громадян Білорусі не було.

На його думку, ім’я затриманого журналіста вирішили прив’язати до полку, щоб демонізувати його особистість – "Азов" звикли використовувати як традиційну "страшилку" у питаннях війни на Донбасі.

Автори проєкту Stop Fake пишуть: вкид про те, що Протасевич нібито воював на Донбасі у 2014−2015 роках — це професійна інформаційно-психологічна спецоперація, проведена за допомогою російських пропагандистів. Її мета — змістити акценти з міжнародного скандалу через затримання Романа Протасевича і примусову посадку заради цього літака Ryanair на особу самого журналіста.

"Ці "викриття" спрямовані лише на просування в публічній площині іміджу Протасевича як "екстреміста", що жодним чином не пояснює і тим більше не виправдовує ані затримку літака, ані затримання журналіста", – наголошується в матеріалі Stop Fake.

Зрештою, з того інтерв’ю із Протасевичем, яке вийшло на каналі ОНТ, видно, що можлива видача бойовикам "ЛНР" дійсно його лякає. Відтак ЗМІ припускають, що саме ця перспектива може використовуватись білоруськими силовиками як один із ключових елементів психологічних знущань та тиску на опозиційного журналіста.

При цьому багато хто сумнівається, що Протасевича дійсно кудись віддадуть. Речник Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук пояснив 24 каналу, що білоруська влада намагається легалізувати затримання Протасевича "справою в ЛНР".

"Його не видадуть Росії. Білорусь забагато зусиль витратити на його затримання. У Лукашенка, на відміну від Росії, досі існує смертна кара. Тому всі зацікавлені у тому, щоб Протасевич лишився у Білорусі", - сказав він.

Протасевич – це культова особистість для Білорусі. Це молоде покоління, яке випереджає режим Лукашенка у використанні технологій. У цьому напрямку білоруська влада відверто все профукала. Посадити його і показати, що кого завгодно впіймають де завгодно – це важлива штука для режиму. Вони це і роблять,

– додав він.

Що ця історія означає для України?

Що доведеться шукати нове місце для проведення зустрічей Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

"Тристороння контактна група як була, так і буде, ніяких змін у мінському форматі не відбудеться. Просто оберуть іншу локацію для переговорів. Білорусь до тристороннього формату не має жодного відношення, крім назви і місця проведення зустрічей. Вона не є учасником процесу. Якщо представників бойовиків дійсно допустять до допитів, то це стане остаточною крапкою для зміни місця проведення переговорів. Його з високою ймовірністю так чи інакше довелось би шукати, тому що у Білорусь зараз просто літаки не літають", - пояснив 24 каналу політолог Володимир Фесенко.

Крім того, за його словами, це означатиме новий етап системної кризи у двосторонніх стосунках. Як прогнозує політолог, стосунки між Україною та Білоруссю погіршаться, але не настільки, щоб вдаватись до розриву дипломатичних зав’язків.

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Значних санкцій чи яскравої реакції міжнародної спільноти допит представниками бойовиків затриманого Протасевича також не спровокує, кажуть аналітики. Це не та червона лінія, яку режиму Лукашенка не можна перетинати. Точкою неповернення для нього стане не це, а перший білоруський літак, який приземлиться в окупованому Росією Криму.