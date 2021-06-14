Протасевича несподівано привели на брифінг білоруських силовиків: відео

У пресконференції мав взяти участь Департамент авіації Міністерства транспорту, Слідчого комітету, Міноборони, а також представники пограничного комітету та "інші релевантні спікери".

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Однак за лічені хвилини до початку занесли табличку з іменем Романа Протасевича. Пояснили нібито в останній момент, "він захотів взяти участь" і керівництво Білорусі знайшло таку можливість.

Затриманий активіст був без наручників. Протасевич назвав жартом інформацію телеграм-каналів про те, що його бив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.