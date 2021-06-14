Протасевича несподівано привели на брифінг білоруських силовиків: відео

Затриманого опозиційного блогера Романа Протасевича раптово прививели на брифінг білоруської влади про посадку літака Ryanair. Він взяв участь у заході силовиків.
У пресконференції мав взяти участь Департамент авіації Міністерства транспорту, Слідчого комітету, Міноборони, а також представники пограничного комітету та "інші релевантні спікери".
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За кілька хвилин до початку привели Протасевича
Однак за лічені хвилини до початку занесли табличку з іменем Романа Протасевича. Пояснили нібито в останній момент, "він захотів взяти участь" і керівництво Білорусі знайшло таку можливість.
Затриманий активіст був без наручників. Протасевич назвав жартом інформацію телеграм-каналів про те, що його бив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Навіть коментувати нічого не буду, це просто смішно...Я прекрасно себе почуваю, у мене немає ніяких скарг,
– сказав журналіст.
Що стверджували силовики на пресконференції
- Департамент З авіації оприлюднив запис переговорів диспетчерів аеропортів Мінська та Вільнюса.
- Білоруська сторона запрошувала частоту для зв'язку з представниками Ryanair, а диспетчер з Мінська повідомив литовському колезі про загрозу вибуху.
- Командувач Військово-повітряних сил Білорусі Ігор Голуб наполягав, буцімто ніякого перехоплення рейсу Ryanair не було.
Примусова посадка літака у Білорусі: коротко
- У Білорусі 23 травня примусово посадили літак Ryanair у Мінську.
- На борту перебували опозиційний журналіст Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Їх одразу затримали спецслужби.
- Світ різко відреагував на такі події. США та Європа почали працювати над новими санкціями. Крім того, низка країн та ЄС призупинили авіасполучення з Білоруссю.