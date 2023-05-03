Виявився не готовим до суворого вироку: Протасевича засудили до 8 років колонії
У Білорусі суд виніс вирок активісту та засновнику телеграм-каналу NEXTA Роману Протасевичу. Його визнали винним та присудили 8 років у в'язниці.
Про це розповіли в низці білоруських телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал. Блогер місяці перебував під домашнім арештом.
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Протасевичу винесли суворий вирок
Мінський обласний суд виніс вирок у "справі NEXTA", яку розглядали з 16 лютого. У матеріалах розслідування мовиться про заочне обвинувачення:
- Степана Путила та Яна Рудзіка,
- Романа Протасевича, якого затримали 23 травня 2021 року після вимушеної посадки літака Ryanair в аеропорту Мінська.
Протасевичу інкримінували понад 10 статей Кримінального кодексу Білорусі. Вже під час суду йому виставили нове обвинувачення – керування телеграм-каналом "Білорусь головного мозку".
На початку судового процесу активіст повністю визнав свою провину. В останньому слові він заявив, що його використали та здали білоруській владі.
Блогер прийшов до суду з речами, однак, за інформацією білоруських журналістів, його не взяли під варту, адже Протасевич подаватиме на вирок апеляцію. Суд залишив попередній запобіжний захід – домашній арешт.
Варто зауважити, що активіст виявився не готовим до суворого вироку, хоч і стверджував раніше протилежне. Він відмовився від коментарів державним ЗМІ.
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Коротко про затримання Протасевича
- 23 травня 2021 року в Мінську терміново посадили літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Приводом для цього стало фейкове повідомлення про його замінування.
- На борту перебували Роман Протасевич та його дівчина-росіянка Софія Сапега.
- Обох затримали силовики. Згодом пара пішла на угоду зі слідством, після чого закоханих відправили під домашній арешт.
- Згодом Протасевич пішов на угоду зі слідством і навіть звинуватив західні країни у фінансуванні протестів у Білорусі.