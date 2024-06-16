Повернення свого: у Києві пройшов фестиваль "Протасів Яр", присвячений пам'яті Романа Ратушного

У Києві почався фестиваль "Протасів Яр", присвячений пам'яті загиблого українського захисника Романа Ратушного. Фестиваль під гаслом "Ніколи нічого не бійтеся" триватиме до вересня.

Як передає кореспондентка 24 Каналу з фестивалю, за заповітом Романа Ратушного на обох схилах урочища Протасів Яр має бути збережена зелена зона і створений заказник. Основна мета цього заходу, як наголосила мама Героя, це не меморіалізація пам'яті, а продовження ідей Романа, які він не встиг втілити.

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У Києві стартував фестиваль "Протасів Яр"

Відомий український активіст та військовий Роман Ратушний загинув у бою з ворогом 9 червня 2022 року. 24-річний розвідник служив у 93 ОМБР "Холодний Яр" і очолював громадську організацію "Захистимо Протасів Яр".

Нині в організації продовжують втілювати ідеї Романа. Так, 16 червня стартував фестиваль "Протасів Яр", який присвячений пам'яті загиблого захисника.

Мама омана, українська письменниця Світлана Поваляєва першою виступила на фестивалі й наголосила, що головною метою є не меморіалізація пам'яті про захисника, а продовження втілення його ідей.

Повернення свого: тобто повернення земель, повернення історії вкраденої, повернення вкраденої культури. Громада Протасового Яру успішний такий кейс для громад локальних не тільки Києва, а й по Україні й будуть в гості громади з Херсонщини, Нью-Йорка, Миколаївщини. Люди, які власне повертають і тримають своє,

– додала Світлана Поваляєва.

За заповітом Романа Ратушного, на обох схилах урочища Протасів Яр має бути збережена зелена зона і створений заказник. Як говорять в організації, це буде такий собі "central park" Києва. Герой почав працювати над цим за життя. Тоді йому вдалося врятувати кілька ділянок від забудови, повернути їм статус зеленої зони, а також повернути їх в користування Київської міської ради.

Після загибелі Романа на війні однодумці з громадської організації "Захистимо Протасів Яр" продовжують його справу. Так, у липні 2022 року Протасів Яр отримав статус об'єкта природно-заповідного фонду, а вже у 2023 році – заказнику присвоєно ім'я Романа Ратушного. Наразі в суді перебувають 2 справи, адже забудовники хочуть скасувати статус заповідника.

Наразі спроби мирно врегулювати спір зайшли в глухий кут, однак громадська організація продовжує боротися за ідеї Романа. Так, досі не вирішилися кілька проблем:

КМДА досі не затвердила положення про заказник;

департамент захисту довкілля не підготовив землевпорядну документацію щодо цього об'єкту;

крім того, територія має бути включена в до загальноміських екологічних програм і потребує подальшого захисту КМР.

Фестиваль "Протасів Яр" / Фото Валентини Поліщук

В рамках фестивалю також відбулася виставка світлин Максима Кривцова. Український захисник, який був товаришем Романа Ратушного, також загинув у бою з ворогом.

Фотовиставка Максима Кривцова / Фото Валентини Поліщук