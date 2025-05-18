У Будапешті відбувся масштабний протест проти політики Орбана: прийшли тисячі людей

У столиці Угорщини відбувся один з найбільших протестів за останній час. Площа Кошута в центрі міста була переповнена – тисячі людей обурені законопроєктом уряда Орбана, який спрямований проти громадських організацій і незалежних ЗМІ.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 444.hu.

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Що відомо про протести в Угорщині

Учасники протесту заявили, що планують знову вийти наступного тижня. Вони зібралися у районі площі Кошута перед будівлею парламенту. За оцінками журналістів, це може бути одним із найбільших протестів за останній час.

Багато тих, з ким спілкувалися журналісти, вважають, що цей закон – остання межа, після якої уряд не перетне шляху назад.

"Це Росія, скажіть мені, будь ласка?" – поставив відповідне запитання літній чоловік. Він не хотів зміни режиму, щоб знову виховувати своїх дітей та бачити онуків живими під диктатурою,

– написали у виданні.

Протестувальники на площі Кошута / Фото Bankó Gábor

Подію анонсували кілька днів тому у фейсбуці – початок планували на 17:30. Кілька тисяч людей прийшли за чверть години до початку. Демонстрація закінчилася о 19:30, коли почався дощ.

Нагадаємо, що партія прем’єр-міністра Угорщини хоче припинити внутрішнє фінансування незалежних організацій. За оцінками критиків, це допоможе зупинити зростання опозиції менш ніж за рік до виборів.

Понад 100 угорських організацій та медіа розкритикували пропозиції влади. На їхню думку, вони нагадують російський закон про "іноагентів" і спрямовані на знищення залишків демократії в Угорщині.