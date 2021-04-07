У Вірменії жінки протестували під будинком уряду: виникли сутички – відео

У столиці Вірменії жінки вчинили масштабний протест під будинком уряду. Ініціював акцію опозиційний рух VETO.
Джерело:News.am
Спочатку жінки влаштували протестну ходу. Коли вона закінчилася – протестувальниці намагалися прорватися до будівлі.
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Перед дверима поліцейські організували кордон, унаслідок цього виникли сутички. Правоохоронці затримали кілька осіб, водночас жінки кидали яйця у будівлю.Довідка. 7 квітня у Вірменії відзначають День материнства та краси. Саме це свято жінки вибрали для протесту, на якому вимагали повернення полонених, захоплених під час карабаського конфлікту.
Жінки вважають, що влада приховує справжню інформацію про бойові втрати, полонених та зниклих безвісти.
Протест жінок у столиці Вірменії: відео
Протести у Вірменії: коротко
- Акції протесту у Вірменії розпочались ще у листопаді 2020 року. Головна причина протесту – прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян.
- Люди обурились через угоду про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі, яку він підписав. У документі мовиться про те, що Азербайджан мав спинитися на своїх позиціях, а Вірменія – на своїх, і відтак не загострювати конфлікт. Однак люди звинуватили Пашиняна у капітуляції.
- На певний час протести були призупинені, але знову загострились у березні 2021 року.