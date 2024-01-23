Був шанс щось змінити: що продемонстрували протести в Башкирії

У Республіці Башкортостан продовжують затримувати учасників протесту. Мітинги стали реакцією людей на вирок активісту Фаїлу Алсимову, якого звинуватили у нібито "розпалюванні міжнаціональної ворожнечі".

На жаль, протести в Башкирії закінчаться нічим, але загалом ситуація стала показовою. Таку думку 24 Каналу висловив ведучий каналу "Ходарковський Live" Сергій Асланян, зауваживши, що люди мали шанс щось змінити та висловити незадоволення владою.

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Чому протести в Башкирії стали визначальними

Росія – це країна, яка має жорстку вертикаль влади. Всі новини люди дізнаються тільки від Москви, народ дивиться лише, як живуть москвичі, як вони ходять по ресторанах та яке розкішне життя мають. Регіональні новини залишаються тільки в регіоні, тому весь інформаційний простір зводиться до того, що новини бувають тільки про столицю.

Якщо раптом Башкирія стає новиною, про яку говорять на федеральних каналах, це означає, що влада випустила ситуацію з-під контролю. Нізвідки виникла Башкирія, про яку ніхто нічого не знав,

– розповів Сергій Асланян.

Росіяни побачили, що у цьому регіоні є столиця, певна автономія, а найголовніше, що там живуть люди, які можуть вийти на протест. Це викликає паніку у влади, але надихає решту населення. Також це є підтвердженням, що попри жорсткий нагляд з боку Кремля, у Росії не все втрачено.

З'ясувалося, що існують ті, хто не згоден з Путіним і намагається жити своїм розумом. Не важливо, що стало приводом для цього, але люди незгодні й це вже дивує. Бо до цього вважалося, що таких людей у Росії немає,

– підкреслив Асланян.

Що продемонструвала влада у цій ситуації

Кремль ще раз підтвердив 2 важливих постулати: влада у Росії тримається тільки на страху. Якщо його немає, то немає влади. А саме в цьому регіоні страху не було. Там зібралося 10 тисяч людей, вони вийшли на мороз, у малонаселеному місті, ще й через причину, яка зрозуміла тільки їм. І це стало величезною силою.

10 тисяч людей, які змогли організуватися і сформувати свою претензію – це катастрофа для влади. Це свідчить про те, що протестний потенціал є і він дуже вагомий,

– зауважив Асланян.

Він додав, що другий важливий постулат – це те, що влада завжди запізнюється. Вона не розуміє, що робити з цими людьми. Відтак перші дні протестів була абсолютно розгублена й не мала ніякого розуміння, як правильно діяти.

Російська влада на будь-яку подію реагує однаково – абсолютною розгубленістю та дезорганізацією. Тільки на третій день стало зрозуміло, що людей можна саджати за ґрати. Далі запускається протокол знищення: лідерів треба відділити, народні маси посварити, а найяскравіших – кудись прибрати,

– сказав Сергій Асланян.

Він пригадав протести у Білорусі у 2020 році. Якби тоді люди, які прийшли до палацу Александра Лукашенка, отримали команду йти вперед, а не зупинилися, то були б жертви й загиблі. Але тоді ми б побачили нову Білорусь.

Так само й в Башкирії був шанс все змінити. Якби замість хороводів протестувальники прийшли та посадили свого місцевого представника влади, то в Москві вже б намагалися зібрати війська для штурму. Почалася б громадянська війна,

– припустив Асланян.

Перемога неймовірно об'єднує, так само як і безкарність. Тому Путін вже 20 років перебуває в ейфорії, бо стільки часу йому вдається уникати будь-якого покарання. Хоч його й лякає суд Гааги, але все одно це не є для нього вирішальним. Якби протест в Башкирії поширився всією республікою, цей рух підтримали б інші регіони, які виступають проти влади.

Чому протест ні до чого не призвів

Навіть ті 10 тисяч протестувальників, які вийшли на вулиці, все одно побоялися рухатися далі. У них немає лідерів, процес був неорганізований та спонтанний. Навіть при тому, що люди проявили хоробрість, далі спрацював інстинкт самозбереження. Вони бояться своєї влади, а влада боїться їх.

Якби мітингувальники проявили більше відчайдушності, то вже зараз у Башкирії сформували б новий парламент, обрали президента. Башкирія могла б стати автономним утворенням, яке не по зубах Москві. Адже там влада абсолютно не знає, що робити з людьми, у яких немає страху,

– додав Асланян.

Відтак, Башкирія, оголосивши протест, просто злякалася. Але навіть сам факт такого повстання говорить, що у Росії не все втрачено.

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