У Башкирії вже давно неспокійно: чи можуть протести призвести до повалення Путіна

Протести у Башкирії мають націоналістичний характер. Вже не вперше суб'єкти Росії невдоволенні своїм становищем через політику Москви. Тож є висока ймовірність, що заворушення почнуться і в інших республіках.

Наслідки для Росії можуть бути справді неочікуваними. Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, пояснивши, що мешканці республік уже починають замислюватись, навіщо триває війна в Україні.

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Заворушення у Башкирії – не вперше

Наймасштабніший протест з початку повномасштабної війни проти України трапився у Башкирії. Там провели судилище над активістом Фаїном Алсиновим, якому присудили до 4-х років колонії. Донос на нього написав нібито сам глава республіки Башкортостану.

З вироком не погодились місцеві мешканці та вийшли на протест. Мовиться, за різними даними, про 5 – 10 тисяч небайдужих. Варто додати, що населення міста Баймак – 17 тисяч осіб.

Башкирія хвилюється уже давно. Ще за кілька років до великої війни був величезний протест, який закінчився повною перемогою башкирських активістів – протести на Куштау. На той момент главою республіки вже був Радій Хабіров. Він отримав Башкирію у своє користування після довгих років роботи у Москві, поруч з Путіним,

– зауважила Ольга Романова.

Протести на Куштау

3 — 16 серпня 2020 року відбувся конфлікт у Республіці Башкортостан навколо родовища на шихані (гора-одинак) Куштау. Активісти були незадоволені діями офіційної влади, які віддають місцеві підприємства та землю особам, які не зацікавлені у розвитку регіону.

Передісторія почалася ще за два роки до самих протестів. Наприкінці 2018 року глави Республіки Башкортостан Радій Хабіров заявив, що розробка родовищ вапняку на Куштау буде компромісним варіантом для розв'язання сировинної проблеми "Башкирської содової компанії". Місцеві виступали проти, адже побоювалися погіршення екологічної ситуації, крім того, активісти, вважали шихани, зокрема Куштау, одним із символів Башкортостану. Зрештою, активістам вдалося відстояти гору Куштау від розробки її надр.

Цікаво зауважити, що Хабіров – етнічний башкир, однак башкири не були задоволенні його приходом до влади.

"Цей величезний протест є антиколоніальним, націоналістичним. Башкири борються за свою національну державу, поки в межах Росії", – додала Романова.

Усе це тягнеться ще навіть задовго до попередніх протестів у 2020 році. Мешканці незадоволені, що землю Башкирії з її родовищами експлуатують. При чому робить це сам глава республіки. А для роботи, що цікаво, наймають людей інших національностей, тому що їм завжди можна платити менше – вони ж, буцімто, безправні.

Чи призведуть мітинги до серйозних наслідків

Главу республіки Хабірова, очевидно, сприймають як руку Москви. Припускають, що негатив, який направлений зараз у його бік, може поширитись і на Владіміра Путіна. Хоч, справедливості заради, варто сказати, що зараз невдоволення Путіним зростає загалом по всій Росії.

Це стосується, наприклад, дружин мобілізованих, які вже не вперше виходять на невеликі протести. Однак росіяни досі дуже залякані наслідками таких дій. Тож не варто очікувати, що вони вже завтра підуть скидати диктатора, вийшовши масово на вулиці.

Вся ця конструкція гнила, але все ще дуже сильна Вона рухне так само неочікувано, як і Радянський Союз – коли цього найменше очікуватимуть. Я думаю, таких "чорних лебедів", як марш Пригожина, буде ще дуже багато,

– зазначила Романова.

До того ж у Кремлі є непоганий план дій на випадок масових протестів громадян. Так, у Хабаровському краї мешканці протягом року (2020 – 2021) виходили на протести через арешт губернатора. Їх не особливо розганяли, однак і вимог людей не виконали. Ситуація може бути схожою.

Протести можуть поширитись Росією

На тлі усіх цих подій, мешканці Башкортостану починають заявляти про те, що війна в Україні – це не їхня війна. У росіян нарешті з'являється розуміння, що на цю війну забирають їхніх чоловіків.

До цього часу чомусь люди не проводили зв'язку між відключеннями опалення, аварій на ЖКГ, здорожчання яєць, відсутністю машин на ринку та й загалом економічний колапс з війною. Але це починає змінюватися.

Не можу сказати, що ці протести вселяють надію. Але це не ті протести, які швидко розженуть і вони погаснуть. Протести проти колоніальної політики, які нагадують пожежу на болоті. Полум'я вискочило з надр, але якщо їх погасять, не означає, що полум'я зникне. У надрах все продовжуватиме горіти,

– зауважила Романова.

Додати варто й те, що таке незадоволення росте не лише у Башкортостані, але й інших російських республіках.

Протести у Башкирії: що кажуть в Україні