Ця ідея об'єднує не лише Башкортостан: що може стати тригером до руйнування Росії

Протести в Башкортостані можуть стати першими ластівками "чорного лебедя", яким для імперської Росії є втрата контролю над віддаленими від Москви регіонами. Вони прикметні тим, що пройшли під, фактично, націоналістичними гаслами.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат фракції "Слуга народу" Олег Дунда. Він переконаний, що ідеї, які живили протести башкирців, мають потенціал спровокувати значно потужніші заворушення по всій Росії.

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Що можуть означати протести в Башкортостані

Протести проти ув'язнення Фаїля Алсинова дуже відрізняються від інших реакцій на подібні затримання "неугодних" Кремлю. Приміром, влітку 2023 року суд в Уфі виніс вирок очільниці місцевого штабу Навального Лілії Чанушевій. Однак до масових протестів це не призвело, на відміну від арешту Алсинова.

"Нікому не відомий за межами Башкортостану (активіст – 24 Канал) виявився спроможним підняти тисячний натовп на свою підтримку. Гасло було дуже просте: не за демократію, не проти корупції чи війни, а під абсолютно націоналістичними гаслами", – зауважив Дунда.

Одне із гасел, за які боровся Алсинов, полягало в тому, що саме громада Башкортостану, а не умовний "парашутист" із Москви, повинна ухвалювати рішення про використання своїх надр. Якщо дуже спростити цю ідею, то її можна сформулювати як "досить годувати Москву!".

"Ця теза об'єднує не тільки Башкортостан. Вона об'єднує і Єкатеринбург, Карелію, Санкт-Петербург, Владивосток, Дагестан і т. д. І те, що люди навіть під ризиком потрапити до в'язниці готові збиратися й відстоювати (свої права – 24 Канал) говорить про те, що ця ідея не просто живе, а й має велику перспективу", – переконаний нардеп.

Як можуть розгортатися події далі

Напередодні президентських псевдовиборів у Росії Кремль дещо збавив оберти в репресіях і масових затриманнях. Втім, після переобрання Владіміра Путіна Москва може поновити свої репресії, а спротив тих, хто прагне піти "геть від Москви", навряд чи згасне.

"У такому випадку буде достатньо одного пострілу чи однієї краплі крові, щоб спіраль (протестів – 24 Канал) розкрутилася й почався збройний національно-визвольний рух. Достатньо, щоб пролилася кров, і ця кров там буде", – переконаний Дунда.

Подібні процеси вже відбувалися під час розпаду Радянського союзу, коли виявилось, що Москва не здатна придушити спротив у трьох невеликих республіках, СРСР одразу ж посипався. Ця нездатність показала всім регіональним силам, що у них є можливість відокремитись від імперського центру.

Відповідно, якщо в сучасній Росії в кількох регіонах одночасно почнеться рішучий збройний спротив, а Москва не зможе його придушити протягом тижня, Росія в теперішньому її вигляді може незворотно розсипатися, як склянка, що впала на підлогу.

Подробиці протестів у Башкортостані