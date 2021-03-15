Протести у Бельгії та Нідерландах: поліція застосувала водомети й газ

У бельгійському місті Льєж 13 березня відбулася акція протесту Black Lives Matter. Наступного дня у сусідніх Нідерландах люди вийшли на мітинги через надмірні коронавірусні обмеження. В обох випадках мирні заходи переросли у сутички з правоохоронцями.

Для розгону учасників масових заходів поліції довелося застосовувати силу. Зокрема, водомети та сльозогінний газ.

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Акція BLM у Бельгії: люди обурені затриманням чорношкірої жінки

У Льєжі в Бельгії, пише RTBF, акція почалася в центрі міста, на вулиці вийшли активісти руху Black Lives Matter. Причиною стало оприлюднене в інтернеті відео, на якому поліцейські жорстко затримують чорношкіру дівчину.

Спершу протест був мирним, але потім деякі учасники почали кидати каміння в правоохоронців.

Почалися заворушення, бійки, поліція застосувала водомети й сльозогінний газ.

Про травмованих протестувальників не відомо, а от серед поліцейських таких 11.

У підсумку мітинг розігнали, кілька десятків людей – затримали.

Місцева влада повідомила й про погроми. Наприклад, постраждав McDonald's і припарковані біля нього машини, кілька зупинок громадського транспорту та магазинів. Крім того, демонстранти побили вікна у відділенні поліції та мерії Льєжа.

Протест у Нідерландах: учасники вважають, що жорсткий локдаун не потрібен

У неділю, 14 березня, протести охопили сусідні до Бельгії Нідерланди – зокрема, місто Гаага, пише Regio15.

Спецпризначенцям також довелося застосувати водомети й кийки, щоб розігнати натовп із декількох тисяч мітингарів.

Адже учасники заходу порушили правила соціального дистанціювання, ігнорували попередження про розгін і кидали фаєри та інші предмети в поліцію.

Загалом люди виступали проти жорсткого локдауну, запровадженого у країні з кінця січня.

Щодо наслідків: 20 затриманих та 2 травмованих протестувальників, а також кілька переляків через попереджувальний постріл у повітря від силовика.

Протести у Гаазі: фото Regio15

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