Масові безлади і протести: у Міннеаполіс ввели Нацгвардію після вбивства афроамериканця

У передмісті Міннеаполіса, що у штаті Міннесота, 11 квітня поліцейський застрелив 20-річного афроамериканця. Після цього у місті Бруклін-Сентер почались масштабні протести. Через сутички влада вже ввела Національну гвардію.

На протести у місті Бруклін-Сентер 11 квітня вийшли близько сотні людей. Згодом орієнтовно 200 людей рушили до поліцейського управління.

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Що відбувається у Міннеаполісі

Сотні людей вийшли на протест за кілька годин після того, як стало відомо про загибель 20-річного Даунте Райта.

Згодом між протестувальниками та поліцейськими почались сутички, під час яких пошкодили кілька поліцейських машин. Згодом 100 – 200 людей рушили до поліцейського управління.

Люди кидали каміння та інші предмети в будівлю поліцейського управління. Також надходили повідомлення про постріли в районі,

– розповів уповноважений Департаменту громадської безпеки Джон Гаррінгтон.

За словами поліцейського, через заворушення у штат ввели Національну гвардію. Окрім того, влада міста запровадила комендантську годину та скасувала заняття у місцевих школах.

Протести та сутички у Міннеаполісі: відео

Які обставини загибелі Даунте Райта

Чоловік 11 квітня їхав у автомобілі разом з дівчиною. Поліція зупинила авто через порушення правил дорожнього руху.

Правоохоронці встановили, що орден на затримання хлопця видали раніше. Вони намагались затримати Райта, однак він не підкорився та сів у машину. Тоді один з поліцейських вистрілив у хлопця. Він отримав поранення, але ще зміг проїхати кілька кварталів. Згодом його авто врізалось в іншу автівку. Райта намагались врятувати, але його травма виявилась несумісною з життям і він помер.

Що кажуть про загибель Даунте Райта

Мама Райта переконана, що її сина вбив поліцейський.

Губернатор Тім Волз у своєму твітері висловив співчуття родині та сказав, що молиться за родину померлого.