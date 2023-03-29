Протестувати можуть усі, крім росіян: що спільного та відмінного в пікетах у Франції й Ізраїлі

У Франції спалахнули масові протести проти пенсійної реформи. В Ізраїлі громадяни протестують проти політики прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу щодо судової реформи. Населення висловлює своє невдоволення діями влади, натомість у Росії цього не відбувається.

Журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков в ефірі 24 Каналу проаналізував спільне та відмінне в пікетах Франції та Ізраїлю. За його словами, ніщо не змусить президента Франції Еммануеля Макрона змінити своє рішення.

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Ніщо не змусить Макрона змінити своє рішення

Бурлаков зазначив, що спільне у цих пікетах те, що вони виникли через законопроєкт. Але головною відмінністю є те, що французький лідер не збирається змінювати своє рішення та згортати законопроєкт про пенсійну реформу.

Там змінюють пенсійний вік з 62 до 64. У Франції є певна стаття в конституції, яка дозволяє не приймати рішення парламентом, а просто підписати його. Там люди спалювали цю статтю в конституції, захоплювали аеропорти тощо. Але нічого не змусить Макрона змінити своє рішення,

– сказав він.

Журналіст-міжнародник переконаний, що внаслідок протестів у Франції не буде революції, повалення влади чи громадянської війни. Він відзначив, що президент Франції не ховається та відповідає на усі запитання, які йому ставлять.

Бурлаков про протести у Франції та Ізраїлі: дивіться відео

В Ізраїлі складніша ситуація

Олексій Бурлаков вважає, що ситуація в Ізраїлі складніша. Там громадяни заявили, що якщо влада буде просувати законопроєкт про судову реформу, то не буде працювати усі система охорони здоров’я.

"Нетаньягу сказав: "Добре, ми заморожуємо цю реформу, подивимось, що буде далі". Можливо, це теж хитрість: "Зараз заморозимо, ви підете по домах, а ми потім будемо далі приймати. Ми його заморожуємо щонайменше до літа. Розходьтеся, все ж нормально, чого ви ще хочете?" – відзначив журналіст.

Протести у Франції та Ізраїлі: коротко