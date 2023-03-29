Протестувати можуть усі, крім росіян: що спільного та відмінного в пікетах у Франції й Ізраїлі
У Франції спалахнули масові протести проти пенсійної реформи. В Ізраїлі громадяни протестують проти політики прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу щодо судової реформи. Населення висловлює своє невдоволення діями влади, натомість у Росії цього не відбувається.
Журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков в ефірі 24 Каналу проаналізував спільне та відмінне в пікетах Франції та Ізраїлю. За його словами, ніщо не змусить президента Франції Еммануеля Макрона змінити своє рішення.
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Ніщо не змусить Макрона змінити своє рішення
Бурлаков зазначив, що спільне у цих пікетах те, що вони виникли через законопроєкт. Але головною відмінністю є те, що французький лідер не збирається змінювати своє рішення та згортати законопроєкт про пенсійну реформу.
Там змінюють пенсійний вік з 62 до 64. У Франції є певна стаття в конституції, яка дозволяє не приймати рішення парламентом, а просто підписати його. Там люди спалювали цю статтю в конституції, захоплювали аеропорти тощо. Але нічого не змусить Макрона змінити своє рішення,
– сказав він.
Журналіст-міжнародник переконаний, що внаслідок протестів у Франції не буде революції, повалення влади чи громадянської війни. Він відзначив, що президент Франції не ховається та відповідає на усі запитання, які йому ставлять.
Бурлаков про протести у Франції та Ізраїлі: дивіться відео
В Ізраїлі складніша ситуація
Олексій Бурлаков вважає, що ситуація в Ізраїлі складніша. Там громадяни заявили, що якщо влада буде просувати законопроєкт про судову реформу, то не буде працювати усі система охорони здоров’я.
"Нетаньягу сказав: "Добре, ми заморожуємо цю реформу, подивимось, що буде далі". Можливо, це теж хитрість: "Зараз заморозимо, ви підете по домах, а ми потім будемо далі приймати. Ми його заморожуємо щонайменше до літа. Розходьтеся, все ж нормально, чого ви ще хочете?" – відзначив журналіст.
Протести у Франції та Ізраїлі: коротко
- 12 березня у Франції ухвалили пенсійну реформу, яка викликала хвилю обурення. Свої голоси "За" відповідне рішення віддали 195 сенаторів, а "Проти" були 112. Тож невдовзі пенсійна реформа може стати законом. Французи протестують проти підвищення пенсійного віку від 62 до 64 років. Реформа передбачає, що пенсійний вік буде підвищуватись на три місяці кожен рік до 2030 року.
- У багатьох містах Франції у четвер, 16 березня, розпочались масові мітинги. Протести почалися через підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, яке уряд ухвалив без голосування у парламенті. Зранку 17 березня видання BMF TV повідомило, що поліція арештувала 217 людей.
- Під час чергової хвилі мітингів 23 березня у французькому місті Бордо невідомі підпалили будівлю мерії. Загоряння екстрено ліквідувала пожежна бригада.
- В Ізраїлі спалахнули масові протести на тлі спроб уряду Беньяміна Нетаньягу провести судову реформу, яка вже викликала шквал критики. Масові заворушення почалися після того, як прем'єр-міністр вирішив звільнити міністра оборони за критику цієї реформи.
- Уряд Біньяміна Нетаньягу вирішив провести реформу, яка передбачає можливість скасування рішень Верховного суду голосуванням Кнесету, тобто парламенту. Цей крок уряд аргументує намаганням покласти край судовому свавіллю. Однак критики реформи переконують, що такі дії чинитимуть тиск на судову систему та підірвуть її незалежність загалом.
- Протести проти судової реформи охопили Тель-Авів та Єрусалим. Зокрема, у Тель-Авіві мітингувальники перекрили шосе та оголосили мітинг біля штабу армії. У Єрусалимі мітингувальники вирішили протестувати біля будинку Нетаньягу. Між учасниками протесту та правоохоронцями виникли сутички.