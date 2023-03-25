Очікуємо залучення проросійських маргіналів, – оглядач про масові протести у Франції

Ось вже другий тиждень у Франції не вщухають акції протестів. Громадяни держави невдоволені пенсійною реформою.

Масштаби досить невисокі, поки вони не досягли того рівня, які були під час "жовтих жилетів". Про це 24 Каналу сказав журналіст і політичний оглядач з Парижа Андрій Шкіль.

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Французи розуміють різницю

Втім, все може трапитися. Журналіст наголошує, що передбачити людську стихію дуже складно.

"Єдине, що можна стверджувати: попередні протести одразу дали успіх протестантам. Вони отримали усе, чого вимагали. Нинішні протестанти нічого не отримають, адже вони протестують проти того, що вже сталося – закон про пенсійну реформу проведений, підвищено пенсійний вік та збільшено кількість необхідних років трудового стажу", – запевняє Шкіль.

Останнє викликає найбільшу хвилю протестів. Попередньо йшлося лише про підвищення пенсійного віку. Проте Макрон наполіг на своєму. Йому потрібно рятувати бюджет та економіку Франції під час того, як відбувається війна в Європі. Він сказав про це у своєму зверненні до нації й закликав зберігати холодну голову.

Ситуація у світі, Європі й, зокрема, у Франції, з інфляцією та зниженням купівельної спроможності пов'язана зовсім не з пенсійною реформою, не з тими чи іншими діями уряду, а з російським вторгненням в Україну. На цьому постійно наголошується,

– говорить оглядач.

Чим вищою буде напруга, каже журналіст, тим імовірніше, що до масових протестів долучатиметься політична складова – проросійські партії та структури. Ясна річ, ці групи маргінальні, вони не збирають більше ніж 100 – 200 людей.

"Звісно, коли загальна кількість протестантів сягає 1,5 мільйона, то 100 – 200 людей навряд чи можуть зробити щось корисне, але для заклику до злочинних дій – більше людей і не потрібно", – зауважує журналіст.

Відомо, що у Парижі марш був мирним доти, поки попереду колони не з'явилася група людей у чорному. Вони почали нищити автобусні зупинки і так далі.

Це "Чорний блок" – відома структура, яка сповідує анархію як ненависть до будь-якої форми держави. Водночас це добре організовані, добре підготовлені, добре вишколені групи людей, які обов'язково долучаються до кожної протестної акції,

– підкреслив Шкіль.

Їхня ідеологія полягає в тому, що чим більше протестів буде проти держави, тим більше шансів її повалити.

"Анархістичний елемент дуже часто має російську підкладку Такими структурами ретельно і глибоко цікавилися відповідні російські служби, які забезпечували безлади під час акції "жовтих жилетів", – каже Шкіль.

Він також зауважує, що зараз не помічено російських прапорів і гасел. Але минулої суботи був так званий марш миру, який відбувався паралельно з акціями протесту.

Він був організований невеликою маргінальною групою і закликав до негайного припинення війни в Україні, постачання нам зброї та іншої допомоги, тому що чим більше Франція фінансує Україну, тим більше вона затягує війну, збільшує кількість жертв і, головне, зменшує економічний потенціал Франції,

– зазначає журналіст.

А це означає, що робітникам бути жити тяжче, тому вони мають виходити й протестувати не лише проти підвищення пенсійного віку, а й проти війни в Україні.

На щастя, запевняє він, поки організатори цих масових заходів зовсім інакшої думки щодо війни в Україні. Вони в той чи інший спосіб висловилися, що Росія – це агресор, окупанти попирають демократії, вирішують за Україну, який шлях їй обрати.

"Вони чудово розуміють різницю між протестами в ім'я забезпечення соціальної безпеки французів і протестами проти політики Франції", – запевняє Андрій Шкіль.

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Що відомо про протести: коротко