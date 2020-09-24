Через акції протесту на шахтах "Родіна", "Октябрська", "Гвардійська" та "Тернівська" компанія "Кривбасзалізрудком" заявила про зупинку виробництва. Водночас у компанії готові продовжити перемовини з протестувальниками виключно тоді, коли всі вони піднімуться на поверхню. Наразі велика частина шахтарів все ще залишається під землею.

Заява Кривбасзалізрудкому щодо протесту гірників

У компанії підкреслюють, що вони від самого початку йшли на поступки протестувальникам. Зокрема, проводили неодноразові перемовини, пропонували різні варіанти підвищення зарплати, підготували та підписали Меморандум про взаєморозуміння. Відповідну заяву Кривбасзалізрудком зробив на своєму офіційному сайті.

Що цьому передувало Протести шахтарів у Кривому Розі тривають: перемовини з керівництвом "провалились"

"Попри всі вжиті заходи, частина працівників Кривбасзалізрудкому все ще залишається під землею. Адміністрація комбінату ініціювала переговори з ними, але вони відмовляються піднятися на поверхню. Правління комбінату зверталося до всіх компетентних органів із проханням посприяти, але і це не призвело до будь-якого результату", – зауважили представники компанії.

Водночас тут наголосили:

оскільки перемовини так і не вдалося провести, то виробничі потужності підприємства залишаються незаконно блокованими;

компанія звернулася до правоохоронців з проханням припинити порушення закону та дати правову оцінку страйкам;

задля мінімізації збитків та збереження виробничого обладнання Кривбасзалізрудком почав заходи з підготовки підприємства до тривалого простою.

Повідомляємо працівників підприємства і профспілки про скорочення штату у зв’язку із вимушеною зупинкою виробництва. Відповідні накази Кривбасзалізрудкому буде доведено до працівників і профспілок у встановленому порядку. Адміністрація комбінату попереджає, що в нинішніх умовах залишатися в шахтах небезпечно для життя та здоров’я,

– наголошують на Кривбасзалізрудкомі.

Водночас на підприємтсві переконують, що вони не відмовляється від подальших перемовин із протестувальниками. Але відбудуться вони виключно тоді, коли всі вони піднімуться на поверхню. У цьому випадку керівництво підприємства є готовим обговорювати вимоги шахтарів і шукати компроміс там, де це буде можливим.

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