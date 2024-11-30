Полум'я протестів у Грузії: барикади та пожежа в парламенті

Грузія охоплена масовими протестами проти відмови уряду від євроінтеграції. Кількість учасників опозиції зростає.

Протести у Тбілісі проти відмови уряду від євроінтеграції набирають обертів. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на "Эхо Кавказа" та Tbilisi Life.

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Що відомо про акції протесту 30 листопада

У центрі Тбілісі біля будівлі парламенту протестувальники підпалили барикади та опудало Бідзіни Іванішвілі для того, щоб показати незгоду з політикою керівної партії.

Як протестувальники закидали парламент феєрверками: дивіться відео

Мітингувальники закидають будівлю феєрверками, деякі з яких влучають у вибиті раніше вікна. На стінах парламенту лазерними проєкціями виведено слово "Бунтуй".

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Кількість учасників протестів постійно зростає. До підтримки демонстрантів приєдналися навіть деякі фінансові установи – два грузинські банки офіційно заявили про солідарність із протестувальниками.

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