Лідера опозиційної партії Зураба Джапарідзе вихопили з натовпу і побили силовики, – ЗМІ

У Грузії в ніч на 8 березня тривають масштабні протести, що переросли в сутички. Повідомляють про затримання лідера опозиційної партії Зураба Джапарідзе.

У телеграм-каналах поширюють відео, як силовики вихопили лідера партії "Гірчі — більше свободи" та колишнього депутата парламенту Грузії Зураба Джапаридзе.

До теми У Грузії мітингувальники почали штурм парламенту: силовики намагаються розігнати людей

За словами очевидців, його жорстко б'ють. На кадрах справді видно бійку та штовханину.

Силовики вихопили Зураба Джарипадзе: відео

Протести в Грузії: що відомо

Парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". Він майже повторює російське законодавство про "іноагентів". Ініціативи внесли до парламенту наприкінці лютого, а 2 березня комітети їх схвалили у першому читанні.

Звісно, це обурило людей. Вони вийшли на масштабні мітинги під парламент. Скандували "раби" та "росіяни". Силовики намагались розігнати мітинг: стягнули водомет та застосували сльозогінний газ. Однак протестувальники далі штурмували парламент.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників. Вона запевнила, що накладе вето на скандальний законопроєкт про іноагентів, оскільки майбутнє Грузії – в Європі.

До речі, під час протестів звучали і відомі в Україні гасла. Наприклад, скандували "Путін – х*йло" та "русскій корабль, іди на*уй".