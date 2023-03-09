МВС Грузії заявило, що всіх затриманих протестувальників відпустили

У Грузії 9 березня тривають протести. Правоохоронці стверджують, що затриманих мітингувальників вже відпустили з СІЗО.

У МВС Грузії заявили, що звільнили всіх осіб, яких затримали силовики протягом 7 та 8 березня на мітингах біля парламенту.

До речі На площі вийшли тисячі людей 3 день поспіль: у Грузії поновилися протести

Заява МВС

Деякі з затриманих були представлені в суді. Інших відпустили на волю за закінченням законом терміну перебування в ізоляції.

Силовики кажуть, що тривають розслідування. Проводять слідчі дії щодо виявлення, виявлення та затримання осіб, які напали на поліцію та інші акти насильства.

Протести в Грузії: що відомо

Грузинська влада намагалася просунути закон про іноагентів. Він фактично повторює законодавство Росії. Силовики затримували людей, вони застосовували сльозогінний газ.

Протести продовжилися й 8 березня, після чого правляча партія відкликала законопроєкт з парламенту. Водночас бідкалися, що на нього наклали начебто хибний ярлик "російського закону".

9 березня протести знову поновилися. Люди вимагали звільнити усіх протестувальників, яких затримали під час минулих акцій, а аткож дати обіцянку щодо скандальної ініціативи.

У грузинських телеграм-каналах пишуть, що із 133 затриманих звільнили 132 особи. Проте одна людина досі залишається під вартою.