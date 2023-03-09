МВС Грузії заявило, що всіх затриманих протестувальників відпустили
9 березня 2023, 20:38Читать новость на русском
Джерело:МВС Грузії
У Грузії 9 березня тривають протести. Правоохоронці стверджують, що затриманих мітингувальників вже відпустили з СІЗО.
У МВС Грузії заявили, що звільнили всіх осіб, яких затримали силовики протягом 7 та 8 березня на мітингах біля парламенту.
До речі На площі вийшли тисячі людей 3 день поспіль: у Грузії поновилися протести
Заява МВС
Деякі з затриманих були представлені в суді. Інших відпустили на волю за закінченням законом терміну перебування в ізоляції.
Силовики кажуть, що тривають розслідування. Проводять слідчі дії щодо виявлення, виявлення та затримання осіб, які напали на поліцію та інші акти насильства.Зверніть увагу! У грузинських телеграм-каналах пишуть, що із 133 затриманих звільнили 132 особи. Проте одна людина досі залишається під вартою.
Протести в Грузії: що відомо
- Грузинська влада намагалася просунути закон про іноагентів. Він фактично повторює законодавство Росії. Силовики затримували людей, вони застосовували сльозогінний газ.
- Протести продовжилися й 8 березня, після чого правляча партія відкликала законопроєкт з парламенту. Водночас бідкалися, що на нього наклали начебто хибний ярлик "російського закону".
- 9 березня протести знову поновилися. Люди вимагали звільнити усіх протестувальників, яких затримали під час минулих акцій, а аткож дати обіцянку щодо скандальної ініціативи.