Спротив в Грузії посилився: чи застосує влада ще жорстокіші заходи щодо протестувальників

Вперше президента Грузії обирав не народ, а виборча колегія, яка віддала перемогу єдиному кандидату – проросійські налаштованому Михеїлу Кавелашвілі. Його обрання підтримав почесний голова провладної партії "Грузинська мрія" і мільярдер Бідзіна Іванішвілі. Водночас в Грузії посилились протести через незадоволення результатами "виборів".

Кількість невдоволених обранням Кавелашвілі президентом Грузії зростає, і влада може застосувати проти протестувальників ще жорстокіші дії, ніж були раніше. Старший науковий співробітник Центру досліджень зовнішньої політики та колишній посол Грузії у США Бату Кутелія розповів 24 Каналу, що така загроза існує.

Дивіться також Революція у Тбілісі: чому влада Грузії виконує накази Кремля та чи є шанси в опозиції

Це ціннісний вибір

"Є велика небезпека, що Іванішвілі та його кримінальна кліка підуть тим самим шляхом, по якому йшов Янукович, Лукашенко чи Путін. Тому що це одна мафія і вони мають однакові методи", – зауважив він.

Однак, на його думку, повномасштабні протести та підтримка зовні не дасть грузинській владі можливості піти більш насильницьким шляхом та зробити провокації, щоб створити ґрунт для громадянського конфлікту між різними групами.

Зверніть увагу! Протести у Грузії тривають з 28 жовтня 2024 року, коли було оголошено про перемогу на парламентських виборах проросійської партії "Грузинська мрія". Влада з того часу жорстко придушувала мітинги та застосовувала щодо протестувальників силові методи.

Зараз питання, як зауважив експосол, не в політичному смаку, це реально ціннісний вибір: або в Грузії будується вільна держава, або вона залишається нетрями російського авторитарного режиму.

Тому навряд чи на сьогодні Іванішвілі може дозволити собі застосовувати більш насильницькі заходи щодо протестувальників. Однак ризики залишаються, адже рішення ухвалює не тільки Іванішвілі – захоплення держави було гарно "оркестровано" за допомогою російських спецслужб,

– підкреслив Бату Кутелія.

Є багато доказів того, що Росія не тільки у виборчому, але й в економічному процесі в Грузії має, за його словами, дуже серйозні важелі завдяки 12-річному правлінню партії "Грузинська мрія".

Що відомо про президентські вибори в Грузії