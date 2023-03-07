У Грузії масштабні протести через скандальний закон у стилі Росії: почалися сутички
Джерело:Interpressnews
Під парламентом Грузії зібралися тисячі людей, вони протестують проти ухвалення скандальних проєктів про "іноагентів". Почалися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ.
Організатори протесту закликали мітингувальників переміститися до усіх трьох виходів з парламенту. Шеренги спецназу не дають цього зробити.
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Що відбувається у Грузії
Люди скандують "росіяни" та "раби". Поліція кілька разів застосовувала сльозогінний газ. Поруч з парламентом помітили також водомет.
МВС опублікувало заяву, що акція "набула насильницького характеру" і що якщо протестувальники будуть ігнорувати законні вимоги поліції, до них "застосують пропорційну силу, як визначено законодавством, включно із спецзасобами".
Від поліції лунають заклики до протестувальників розійтися з попередженнями, що інакше можуть застосувати силу.
Протести у Тбілісі: дивіться фото
Згодом правоохоронці затримали біля парламенту кількох учасників акції. Спецназ застосовує водомет з вулиць поряд з парламентом у напрямку центрального проспекту Руставелі. Також повідомляють, що правоохоронці застосували гумові кулі.
Повідомляється також, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі скасувала усі заплановані зустрічі у США.
Зурабішвілі підтримала мітингувальників у Тбілісі, заявивши, що вона накладе вето на закон про "іноагентів".
"Звертаюся до вас, до тих, хто сьогодні ввечері стоїть на Руставелі, як я стояла сама багато разів. Я поряд з вами, тому що ви уявляєте вільну Грузію. Країну, яка належить у вільній Європі і ніхто не зможе її відібрати. Цей закон нікому не потрібний, він написаний під диктування Москви", – сказала Зурабішвілі.
Що відомо про скандальний законопроєкт
Зазначимо, що парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який повторює російське законодавство про "іноагентів".
Два законопроекти із загальною умовною назвою “Про іноземних агентів” були внесені до парламенту Грузії 26 лютого. Вже 2 березня парламентські комітети - із зовнішніх зв'язків та з оборони і безпеки - схвалили законопроєкти у першому читанні.
Депутати провладних сил Грузії наголошують, що законопроєкти про іноземних агентів були розроблені з урахуванням американського досвіду.