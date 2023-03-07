У Грузії масштабні протести через скандальний закон у стилі Росії: почалися сутички

Під парламентом Грузії зібралися тисячі людей, вони протестують проти ухвалення скандальних проєктів про "іноагентів". Почалися сутички, поліція застосувала сльозогінний газ.

Організатори протесту закликали мітингувальників переміститися до усіх трьох виходів з парламенту. Шеренги спецназу не дають цього зробити.

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Що відбувається у Грузії

Люди скандують "росіяни" та "раби". Поліція кілька разів застосовувала сльозогінний газ. Поруч з парламентом помітили також водомет.

МВС опублікувало заяву, що акція "набула насильницького характеру" і що якщо протестувальники будуть ігнорувати законні вимоги поліції, до них "застосують пропорційну силу, як визначено законодавством, включно із спецзасобами".

Від поліції лунають заклики до протестувальників розійтися з попередженнями, що інакше можуть застосувати силу.

Протести у Тбілісі: дивіться фото

Згодом правоохоронці затримали біля парламенту кількох учасників акції. Спецназ застосовує водомет з вулиць поряд з парламентом у напрямку центрального проспекту Руставелі. Також повідомляють, що правоохоронці застосували гумові кулі.

Повідомляється також, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі скасувала усі заплановані зустрічі у США.

Зурабішвілі підтримала мітингувальників у Тбілісі, заявивши, що вона накладе вето на закон про "іноагентів".

"Звертаюся до вас, до тих, хто сьогодні ввечері стоїть на Руставелі, як я стояла сама багато разів. Я поряд з вами, тому що ви уявляєте вільну Грузію. Країну, яка належить у вільній Європі і ніхто не зможе її відібрати. Цей закон нікому не потрібний, він написаний під диктування Москви", – сказала Зурабішвілі.

Що відомо про скандальний законопроєкт

Зазначимо, що парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який повторює російське законодавство про "іноагентів".

Два законопроекти із загальною умовною назвою “Про іноземних агентів” були внесені до парламенту Грузії 26 лютого. Вже 2 березня парламентські комітети - із зовнішніх зв'язків та з оборони і безпеки - схвалили законопроєкти у першому читанні.

Депутати провладних сил Грузії наголошують, що законопроєкти про іноземних агентів були розроблені з урахуванням американського досвіду.