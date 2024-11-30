На журналістів оголошене "полювання": чого чекати від протестів у Грузії

У Грузії відновилися протести після того, як уряд відмовився від євроінтеграційного курсу. Люди почали революційні процеси й готові йти до кінця у боротьбі з проросійськими політиками, які перебувають при владі.

Грузинський журналіст Іраклі Табліашвілі розповів 24 Каналу, що є сподівання перемогти у цій битві з Росією. За його словами, тут можна провести паралелі з українським Євромайданом і Революцією Гідності.

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Що відбувається у Грузії

На думку грузинського журналіста, протести можуть увінчатися успіхом вже у грудні 2024 року, або в січні 2025. Проросійська партія "Грузинська мрія" відступить. Причина в тому, що кількість протестувальників збільшується.

Люди приходять навіть попри те, що грузинська влада робить погроми, б'є людей, арештовує, проводить репресивні дії. Вже є зниклі безвісти,

– розповів Іраклі Табліашвілі.

Особливі утиски відчувають журналісти. Серед працівників ЗМІ також є постраждалі. Їх сильно побили, зокрема й одну дівчину. Є всі підстави вважати, що з журналістами борються цілеспрямовано.

Проросійська влада та правоохоронці мають списки людей, які активно, а головне об'єктивно висвітлювали всі події. Я не знаю, хто саме з Міністерства внутрішніх справ віддає такі накази, але на журналістів оголошене "полювання" і це факт, –

наголосив Іраклі Табліашвілі.

Він додав, що тактика залякування та побиттів спрацює навпаки. Вже наступного дня на вулиці вийдуть ще більше людей. Акція протесту виходить за межі столиці й шириться іншими грузинськими містами. Країна також веде свою війну з Росією.

Протести у Грузії: що відомо