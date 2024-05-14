Неможливо зупинити: чи може протест у Грузії стати другою Революцією гідності

14 травня парламент Грузії ухвалив законопроєкт про "іноагентів" в остаточному третьому читанні, внаслідок чого почалась нова хвиля протестів. Протестувальники де-не-де проривають металеві огорожі перед будівлею парламенту. Відбулися нові жорсткі затримання й сутички із силовиками.

Грузинський журналіст, автор програми "Контекст" Іраклій Табліашвілі розповів 24 Каналу, що близько 10 – 15 тисяч мітингувальників вийшли на проспект Руставелі у Тбілісі, протестуючі проти закону, який ухвалила проросійська партія "Грузинська мрія". Вона сподівалася, що після ухвалення закону протести припиняться, але сподівання були даремними.

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Подіяло навпаки

Журналіст повідомив, що в мітингу бере участь переважно молодь та студенти з усіх вишів. Їх підтримали навіть професори та вчителі.

Під час протестів заарештували кількох людей, а спецпризначенці грузинського МВС силовим методом розганяли демонстрантів.

Це подіяло навпаки. Молоде покоління збирається не лише на проспекті Руставелі і, швидше за все, вже новими гаслами та вимогами протестуватиме проти "Грузинської мрії" та російської політики панівної партії Грузії. Цей протест неможливо зупинити,

– наголосив Іраклій Табліашвілі.

Він навів приклад, що у 2013 році в Києві, коли розпочався Майдан, до лютого-місяця ще не було Революції гідності. І зараз лише від підтримки Заходу та кількості демонстрантів, яких стає все більше, залежить, чи дійде Грузія також до революції в себе.

Євромайдан (також Революція гідності) – національно-патріотичні акції протесту в Україні проти корупції, свавілля правоохоронних органів та сил спецпризначення, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Під час Революції гідності 20 лютого 2014 року загинули 107 людей, яких назвали Героями Небесної Сотні

Іраклій Табліашвілі нагадав, що 26 жовтня у Грузії відбудуться парламентські вибори. Партія "Грузинська мрія" не збирається відступати, адже хоче зберегти владу ще на 4 роки. Але як опозиційні політичні сили, так і прозахідна частина грузинського населення сподіваються, що ця проросійська партія "забереться" з влади Грузії.

Якщо так буде, Грузія стане, ймовірно, головною державою на пострадянському просторі, яка яро підтримуватиме Україну – країну, яка сьогодні є Frontline country (передовою країною – 24 Канал) проти цієї блюзнірської імперії зла – путінської Росії,

– зауважив автор програми "Контекст".

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