Грузинский журналист, автор программы “Контекст” Ираклий Таблиашвили рассказал 24 Каналу, что около 10 – 15 тысяч митингующих вышли на проспект Руставели в Тбилиси, протестуя против закона, который приняла пророссийская партия "Грузинская мечта". Она надеялась, что после принятия закона протесты прекратятся, но надежды были напрасными.

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Подействовало наоборот

Журналист сообщил, что в митинге участвует преимущественно молодежь и студенты из всех вузов. Их поддержали даже профессора и учителя.

Во время протестов арестовали нескольких человек, а спецназовцы грузинского МВД силовым методом разгоняли демонстрантов.

Это подействовало наоборот. Молодое поколение собирается не только на проспекте Руставели и, скорее всего, уже новыми лозунгами и требованиями будет протестовать против "Грузинской мечты" и российской политики правящей партии Грузии. Этот протест невозможно остановить,

– подчеркнул Ираклий Таблиашвили.

Он привел пример, что в 2013 году в Киеве, когда начался Майдан, до февраля-месяца еще не было Революции достоинства. И сейчас только от поддержки Запада и количества демонстрантов, которых становится все больше, зависит, дойдет ли Грузия также до революции у себя.

Обратите внимание! Евромайдан (также Революция достоинства) – национально-патриотические акции протеста в Украине против коррупции, произвола правоохранительных органов и сил спецназначения, а также в поддержку европейского вектора внешней политики Украины. Во время Революции достоинства 20 февраля 2014 года погибли 107 человек, которых назвали Героями Небесной Сотни.

Ираклий Таблиашвили напомнил, что 26 октября в Грузии состоятся парламентские выборы. Партия "Грузинская мечта" не собирается отступать, ведь хочет сохранить власть еще на 4 года. Но как оппозиционные политические силы, так и прозападная часть грузинского населения надеются, что эта пророссийская партия "уберется" из власти Грузии.

Если так будет, Грузия станет, вероятно, главным государством на постсоветском пространстве, которая яро будет поддерживать Украину – страну, которая сегодня является Frontline country (передовой страной – 24 Канал) против этой кощунственной империи зла – путинской России,

– отметил автор программы "Контекст".

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