Грузинский журналист, автор программы “Контекст” Ираклий Таблиашвили рассказал 24 Каналу, что около 10 – 15 тысяч митингующих вышли на проспект Руставели в Тбилиси, протестуя против закона, который приняла пророссийская партия "Грузинская мечта". Она надеялась, что после принятия закона протесты прекратятся, но надежды были напрасными.
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Подействовало наоборот
Журналист сообщил, что в митинге участвует преимущественно молодежь и студенты из всех вузов. Их поддержали даже профессора и учителя.
Во время протестов арестовали нескольких человек, а спецназовцы грузинского МВД силовым методом разгоняли демонстрантов.
Это подействовало наоборот. Молодое поколение собирается не только на проспекте Руставели и, скорее всего, уже новыми лозунгами и требованиями будет протестовать против "Грузинской мечты" и российской политики правящей партии Грузии. Этот протест невозможно остановить,
– подчеркнул Ираклий Таблиашвили.
Он привел пример, что в 2013 году в Киеве, когда начался Майдан, до февраля-месяца еще не было Революции достоинства. И сейчас только от поддержки Запада и количества демонстрантов, которых становится все больше, зависит, дойдет ли Грузия также до революции у себя.
Ираклий Таблиашвили напомнил, что 26 октября в Грузии состоятся парламентские выборы. Партия "Грузинская мечта" не собирается отступать, ведь хочет сохранить власть еще на 4 года. Но как оппозиционные политические силы, так и прозападная часть грузинского населения надеются, что эта пророссийская партия "уберется" из власти Грузии.
Если так будет, Грузия станет, вероятно, главным государством на постсоветском пространстве, которая яро будет поддерживать Украину – страну, которая сегодня является Frontline country (передовой страной – 24 Канал) против этой кощунственной империи зла – путинской России,
– отметил автор программы "Контекст".
Протесты в Грузии: последние новости
- 11 мая состоялась самая массовая за все время протестов акция против закона об "иноагентах" – "Европейский марш". Десятки тысяч людей собирались в трех разных местах, откуда отправились к площади Европы с флагами Грузии, ЕС, США и Украины. Также посетили офис правящей партии "Грузинская мечта", где дежурили десятки полицейских.
- 13 мая ситуация в Грузии обострилась: протесты против закона об "иноагентах" начали разгонять силой.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что ни в коем случае не вступит в игру, чтобы "облагородить этот закон", поскольку считает его, как и методы правительства, пророссийскими.
- Интересно, что один из самых распространенных плакатов в толпе протестующих – с надписью: "Нет России, да Европе".