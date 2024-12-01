Російська спецоперація, – четвертий президент Грузії прокоментував дії нинішньої влади

У Грузії не вщухають протести після відмови країни від переговорів щодо вступу до ЄС. Проросійський уряд вже назвав дії протестувальників "спробою держперевороту, якому влада змогла запобігти".

Четвертий президент Грузії Георгій Марґвелашвілі розповів 24 Каналу, що прем'єр Іраклі Кобахідзе входить до угруповання, яке хоче силовим способом керувати країною. Насправді ця група політиків не є легітимною.

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У Грузії триває протест

Проросійські політики фактично захопили владу, у них є силові ресурси, які вони залучають. Але їх не можна назвати легітимним парламентом, урядом, а Іраклі Кобахідзе – чинним прем'єром.

Його коментарі та погляди на політику, ситуацію в Грузії є лише реплікою того, що говорить олігарх Бідзіна Іванішвілі (колишній прем'єр, який має значні статки у Росії – 24 Канал). Він не є легітимною структурою,

– наголосив четвертий президент Грузії.

Люди у всіх великих містах вийшли на вулиці, щоб скинути угруповання, яке перебуває при владі. Об'єднана не тільки опозиція, а все громадянське суспільство. Зараз головне завдання – залучити до протестів якнайбільше різних груп людей.

"Дипломати, представники Міністерства оборони, вчителі – всі вони виявляють чітку позицію щодо того, що російська спецоперація захоплення влади у Грузії є недопустимою. Я думаю, це посилюватиметься з кожним днем відповідно до насилля, яке ми бачимо на вулицях", – додав Георгій Марґвелашвілі.

Зверніть увагу! Президентські вибори у Грузії заплановані на 14 грудня 2024 року. Вперше главу держави обиратиме не населення, а Виборча колегія. Чинна президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що не піде з посади доти, доки не запрацює легітимний парламент.

Зламати дух грузинів не вдасться навіть через страшні побої, репресії, до яких вдається влада. Все це діє навпаки й тільки мотивує ще більше людей об'єднуватися і виходити на протест.

Нагадаємо, у Грузії відновилися протести після того, як влада заявила про відмову від курсу на євроінтеграцію. Люди вийшли на вулиці й почали зводили барикади, але їх жорстоко розігнали силовики. Наступного ранку мітингарі вийшли знову.

У Держдепартаменті США заявили, що призупиняють партнерство з Грузією через дії проросійської владної партії "Грузинська мрія". Вона відкинула побудову тісніших зв'язків з Європою, обравши натомість зближення з Росією.