Повернення Грузії на "лінію" Саакашвілі допоможе Україні, – російський опозиціонер
Нещодавно були вибори до головної грузинської опозиційної партії, де перемогли прихильники більш активних дій. Очевидно, що тепер вони поводяться набагато рішучіше.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Гаррі Каспаров. За його словами, в Грузії є офіційна влада, а ще є Бідзіна Іванішвілі – російський олігарх, який давно живе в країні. Його звʼязки з колишніми російськими спільниками нікуди не ділися й про це добре відомо.
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Гаррі Каспаров зазначив, що Грузія є одним з головних майданчиків для обходу санкцій. Особливо з точки зору технологічної – запчастин, чіпів – все те, що необхідне для зброї. Невипадково в Грузії відкрилася шалена кількість компаній, які мають російський бізнес.
Повернення Грузії на ту лінію, яку проводив Міхеіл Саакашвілі – це перемога для всіх, поразка Путіна та допомога Україні швидше перемогти у війні,
– розповів російський опозиційний політик.
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Закон про іноагентів відкликали з парламенту Грузії
За словами Каспарова, таке рішення, може, на цьому етапі й допоможе, але це все одно поразка влади. Це визнання того, що грузинське суспільство може впливати на владу. Й спроба так відкрито копіювати дії російської влади, наштовхується на потужний спротив суспільства.
"Навіть якщо зараз протест не переросте в соціальний вибух, то це все одно бомба сповільненої дії. Цілком очевидно, що в цих умовах грузинська влада повинна буде, якщо хоче вижити, поводитися інакше", – додав Каспаров.
Що відбувається в Грузії
- Протести в Грузії спалахнули ввечері 7 березня. Причиною став закон про "іноземних агентів", який грузинська опозиція та активісти називають "продиктованим з Москви".
- Саломе Зурабішвілі підтримала грузинських протестувальників. Вона заявила, що накладе вето на скандальний законопроєкт про іноагентів.
- Правляча партія "Грузинська мрія" відкликала з парламенту законопроєкт про іноземних агентів. Грузинська опозиція не планує припиняти акції протесту в країні. Лідери вимагають підтвердження відкликання скандального законопроєкту про "іноагентів" та звільнення усіх затриманих під час протестів