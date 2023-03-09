Повернення Грузії на "лінію" Саакашвілі допоможе Україні, – російський опозиціонер

Нещодавно були вибори до головної грузинської опозиційної партії, де перемогли прихильники більш активних дій. Очевидно, що тепер вони поводяться набагато рішучіше.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Гаррі Каспаров. За його словами, в Грузії є офіційна влада, а ще є Бідзіна Іванішвілі – російський олігарх, який давно живе в країні. Його звʼязки з колишніми російськими спільниками нікуди не ділися й про це добре відомо.

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Гаррі Каспаров зазначив, що Грузія є одним з головних майданчиків для обходу санкцій. Особливо з точки зору технологічної – запчастин, чіпів – все те, що необхідне для зброї. Невипадково в Грузії відкрилася шалена кількість компаній, які мають російський бізнес.

Повернення Грузії на ту лінію, яку проводив Міхеіл Саакашвілі – це перемога для всіх, поразка Путіна та допомога Україні швидше перемогти у війні,

– розповів російський опозиційний політик.

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За словами Каспарова, таке рішення, може, на цьому етапі й допоможе, але це все одно поразка влади. Це визнання того, що грузинське суспільство може впливати на владу. Й спроба так відкрито копіювати дії російської влади, наштовхується на потужний спротив суспільства.

"Навіть якщо зараз протест не переросте в соціальний вибух, то це все одно бомба сповільненої дії. Цілком очевидно, що в цих умовах грузинська влада повинна буде, якщо хоче вижити, поводитися інакше", – додав Каспаров.

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