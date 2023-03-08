Україна уважно стежить за подіями в Тбілісі, – в МЗС прокоментували протести в Грузії

У Грузії тривають масові протести. Міністерство закордонних справ України уважно слідкує за подіями в Тбілісі.

У відомстві зазначили, що як держава, яка прагне здобути членство в Європейському Союзі, Грузія повинна неухильно гарантувати своїм громадянам їхні основоположні права та свободи, зокрема право на мирний протест.

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У МЗС прокоментували протести в Грузії

У МЗС розповіли, що також взяли до уваги намір президентки Грузії Саломе Зурабішвілі ветувати закон про так званих "іноземних агентів", який підважує діяльність громадянського суспільства.

Поділяємо позицію ЄС про те, що проєкт закону в його нинішній редакції суперечить європейським цінностям та стандартами,

– мовиться у повідомленні.

Відомство висловило солідарність із грузинським народом в його прагненні продовжити розбудову європейського майбутнього країни.

"Український та грузинський народи разом", – написав очільник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Що відомо про протести в Грузії: коротко