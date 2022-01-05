Протести в Казахстані: мітингувальники намагаються знести пам'ятник Назарбаєву

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку голову Радбезу та багаторічного рерівника країни Нурсултана Назарбаєва. Слідом за цим мітингувальники вирішили повалити пам'ятник, який звели на його честь.

Мітингувальники вирішили повалити пам'ятник колишньому президенту, співаючи пісень. Статую встановили ще в часи президентства Нурсултана Назарбаєва.

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Знесення пам'ятника супроводжують оплески

Пам'ятник Назарбаєву в місті Талдикорстан встановили ще у 2016 році. Однак під час протестів, які за останні 3 дні охопили майже всю країну, мітингувальники вирішили його знести.

На відео видно, що знесення пам'ятника колишньому президенту відбувається під радісні вигуки, оплески та пісні.

Протести в Казахстані й Назарбаєв: головне

Протести в Казахстані спалахнули 3 січня 2022 року. Тоді причиною було зростання цін на газ. Попри те, що влада погодилася знизити вартість блакитного палива, ситуація лише загострилася.

Вимоги мітингувальників стали політичними. Серед них з'явилися пункти про відставку уряду, проведення місцевих виборів та боротьба з впливом колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, який очолював Радбез.

Сам політик ніяк не відреагував на протести. Однак чинний президент Касим-Жомар Токаєв відправив Назарбаєва у відставку.

За інформацією російських ЗМІ, Назарбаєв уже готовий покинути Казахстан.

Більше про протести в Казахстані в нашому сюжеті: дивіться відео