У Мінськ стягують спецтехніку: вже є перші затримані – фото, відео

На вулицях Мінська 27 березня зранку з'явилася спецтехніка. Людей з біло-червоно-білими прапорами бачать в різних районах столиці. Деяких з них вже затримали.

Місцеві ЗМІ та телеграм-канали повідомили, що затримують протестувальників люди без розпізнавальних знаків. Вони агресивно налаштовані до громадян, які мають символіку.

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Додамо, що білоруси оголосили першу в цьому сезоні масову протестну акцію на 27 березня о 14:00. Однак спецтехніку до столиці стягують з самого ранку.

На кадрах, поширених у соцмережі, видно водомети і загороджувальні машини.

Перші затримання

Попри те, що офіційно протест ще навіть не почався, на станції метро "Пушкінська" вже почали затримувати людей, найбільше – молодих.

Також вибірково зупиняють і дивляться мобільні телефони,

– написали читачі "Белсат".

Не зважаючи на залякування та затримання, білоруси далі закликають усіх виходити на протести.

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