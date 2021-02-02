"Путін – крадій", "Навальному свободу": Москвою рухаються колони людей – відео

У Москві люди почали масово виходити на акції протесту. Сталося це після того, як Московський суд засудив російського опозиціонера Олексія Навального на 3,5 роки.

Джерело: 24 канал

Росіяни вийшли на вулиці столиці на підтримку Олексія Навального.

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Попри те, що силовики перекрили головні площі та вулиці Москви, люди продовжують виходити на протест. У руках вони тримають плакати та скандують: "Путін – крадій", "Росія без Путіна", "Путіна – в Гаагу!" та "Навальному свободу".

Очевидці повідомляють, що силовики традиційно затримують мітингувальників.

Після того, як у суд Москві ухвалив рішення замінити умовний термін Олексію Навальному на реальний, штаб політика закликав людей виходити на протест.

Зауважимо, що на початку акції протесту силовики затримували звичайних людей, які виходять з метро "Охотний ряд". В автозаках опинялися навіть ті, хто не має плакатів чи прапорів.

Як пише видання "МБХ медиа", перші затримані не скандували гасла і були без плакатів, дві дівчини повідомили, що вони просто виходили з метро, але їх теж посадили в автозак.

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