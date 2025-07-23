Люди мали право вийти, але на це чекали росіяни, – Клименко висловився про протести

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко прокоментував протести проти закону 12414, які сколихнули українські міста. За його словами, правопорушень зафіксовано не було, однак росіяни чекали на можливість скористатися цим.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Клименка під час зустрічі з медіа.

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Що Клименко каже про протести?

Ігор Клименко заявив, що люди мали право виходити на вулиці й все пройшло "спокійно та мирно".

І ви побачили реакцію Національної поліції по Україні. Ми навчилися спілкуватися, ми навчилися поважати один одного і відчувати, що відбувається в країні,

– підкреслив він.

Однак, за словами глави МВС, війна – це інша справа. Міністр припустив, що ввечері 22 липня росіяни чекали на можливість скористатися акціями.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо фактичного знищення антикорупційних органів України – НАБУ та САП. Після цього в Києві, Дніпрі, Львові та інших містах України громадяни вийшли на протести.

Ввечері того ж дня, попри суспільне обурення, скандальний законопроєкт №12414 підписав Володимир Зеленський.

Вже на наступний день у вечірньому зверненні президент України заявив, що він запропонує Верховній Раді законопроєкт, який має посилити незалежність антикорупційних органів. За словами Зеленського, цей законопроєкт "забезпечить силу системі правопорядку".