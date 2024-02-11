У Росії набирають сили протести родичів мобілізованих солдатів, – ISW
Джерело:ISW
Аналітики американського Інституту вивчення війни оцінили розвиток протестного руху в Росії за демобілізацію російських солдатів. Експерти зазначили, що протести відбулися вже у найбільших містах країни-агресорки.
Аналітики наголосили, що подібні зібрання зафіксовано у таких російських містах, як Москва, Санкт-Петербург, Владивосток та Єкатеринбург. Цей рух намагається активно цензурувати Кремль.
Цікаво Змова чи революція: як російські еліти можуть зрадити Путіна
У Росії ширяться протестні рухи родичів мобілізованих
Експерти зазначили, що протести родичів мобілізованих росіян тривають попри спроби Кремля цензурувати їх та придушити будь-який громадський рух.
Зокрема, 10 лютого російські опозиційні видання "Сота" та "Mobilization News" опублікували кадри, на яких видно, як учасники російського громадського руху "Шлях додому" кладуть квіти та збираються біля пам'ятників у Москві, Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі, закликаючи до демобілізації своїх рідних.
Крім того, опозиційні російські видання писали, що учасники руху "Шлях додому" також відвідали передвиборчий штаб кандидата в президенти Росії Владіслава Даванкова в Москві, передавши його команді листи з проханням про демобілізацію.
Також російська влада намагалася цензурувати акцію протесту "Шляху додому" біля Могили невідомого солдата в Москві на Манежній площі.
Експерти Інституту вивчення війни наголосили, що спроби Кремлівської влади цензурувати та дискредитувати громадський рух "Шлях додому" підкреслюють їхнє відчайдушне бажання Кремля закрити ці рухи, особливо напередодні виборів президента Росії в березні 2024 року.
У Росії зародився рух "Шлях додому"
- Восени 2023 року у Росії виник опозиційний громадський рух під назвою "Шлях додому". Цей рух організували родичі російських військовослужбовців, які висловили невдоволення умовами, в яких перебувають їхні чоловіки на фронті.
- Спочатку росіянки утримувалися від критики президента країни-агресора та його політики, однак поступово рух зайняв більш радикальну позицію в цьому питанні. Наразі ці жінки палко виступають за повну демобілізацію своїх чоловіків, прямо адресуючи свої претензії особисто Владіміру Путіну.
- 3 лютого, на знак солідарності, дружини мобілізованих російських солдатів вкотре зібралися на мітинг у центрі Москви, вимагаючи повернення своїх чоловіків. У той час як попередні протести подібного характеру постійно ігнорувалися владою, цього разу сили безпеки затримали журналістів, які документували дії руху "Шлях до дому".