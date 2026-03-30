Росіяни вийшли на протести: чого їм не вистачає, щоб стати проблемою для Кремля

Путін не може відступити від війни, оскільки за логікою російської влади це означає визнання помилки. Тому в Росії й надалі закриватимуть месенджери та трансформуватимуть країну за зразком Північної Кореї. Водночас відключення інтернету провокує невдоволення серед молоді.

Політтехнолог Тарас Загородній пояснив 24 Каналу, що попри це протести без лідера не переростуть у конкретні дії.

Як війна впливає на підтримку режиму Путіна?

Зверніть увагу! У Москві на Болотній площі відбулася акція протесту проти відключень інтернету та запровадження "білих списків". Під час заходу правоохоронці перевірили документи та особисті речі громадян, а людей, які збиралися на площі, відтіснили на сусідні вулиці. Загалом затримали 12 осіб, одного учасника заарештували через плакат "Нєт войнє".

"Чим більше Путін буде посилювати репресії, проявляти байдужість і витрачати ресурси на війну, тим більше це буде подобатися основній масі росіян", – пояснив Загородній.

Політтехнолог сказав, що протести у Росії зараз неможливі через відсутність лідера. Але вимкнення інтернету посилює роздратування особливо серед тих, хто народився після 1990-х років, і не уявляє життя без нього.

До того ж відсутність інтернету завдає удару по бізнесу та позбавляє людей змоги втекти від реальності, наприклад, в онлайн-ігри. Саме це роздратування може стати каталізатором змін.

Якби з’явився "Пригожин 2.0" і пообіцяв повернути інтернет, то багато людей могли б його підтримати. Проблема режиму в тому, що якщо ніхто не буде йому опиратися, то Росія може зникнути як Радянський Союз. Те, що роздратування зростає, добре, але без лідера нічого не станеться,

– сказав Загородній.

Водночас російські телеграм-канали поширюють чутки про те, що українці нібито впливають на російські месенджери через Ілона Маска.

